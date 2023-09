Ang Papel ng Bagong Stem Cell sa Craniosynostosis: Isang Pambihirang Pagtuklas

By

Natukoy ng mga mananaliksik sa Weill Cornell Medicine ang isang dati nang hindi kilalang uri ng bone-forming stem cell na humahantong sa craniosynostosis, ang napaaga na pagsasanib ng bungo sa mga sanggol. Ang craniosynostosis ay nangyayari sa halos isa sa bawat 2,500 na sanggol at maaaring makahadlang sa pag-unlad ng utak kung hindi ginagamot sa pamamagitan ng operasyon. Ang groundbreaking na pag-aaral na ito, na inilathala sa Kalikasan, ay nagbibigay-liwanag sa abnormal na paglaganap ng isang partikular na uri ng stem cell na tinatawag na DDR2+ stem cell.

Sinuri ng pangkat ng mga mananaliksik ang mga daga na may karaniwang mutation na nauugnay sa craniosynostosis ng tao at nalaman na ang mutation na ito ay nag-trigger ng abnormal na paglaganap ng DDR2+ stem cell, na nagreresulta sa napaaga na pagsasanib ng bungo. Ang pagtuklas na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa paggamot sa craniosynostosis sa pamamagitan ng pag-target at pagpigil sa abnormal na aktibidad ng stem cell na ito.

Upang siyasatin ang koneksyon sa pagitan ng mga stem cell na bumubuo ng buto at craniosynostosis, ang mga mananaliksik ay nag-engineered ng mga daga kung saan ang mga stem cell ng CTSK+, na dating nakaugnay sa craniosynostosis, ay kulang sa isa sa mga gene na responsable para sa paggana nito. Taliwas sa kanilang mga inaasahan, ang mga mutasyon na ito ay hindi nag-activate ng mga calvarial stem cell upang pagsamahin ang mga skull plate; sa halip, humantong sila sa pagkaubos ng mga stem cell na ito sa mga tahi. Ang kalubhaan ng pagsasanib ay nauugnay sa pagkaubos ng mga CTSK+ stem cell na ito.

Ang co-senior author na si Dr. Matt Greenblatt ay binibigyang-diin ang potensyal ng pagtuklas na ito sa pamamagitan ng pagsasabi, "Maaari na tayong magsimulang mag-isip tungkol sa paggamot sa craniosynostosis hindi lamang sa pamamagitan ng operasyon kundi sa pamamagitan din ng pagharang sa abnormal na aktibidad ng stem cell na ito." Itinaas ng pag-aaral ang posibilidad ng pagbuo ng mga nobelang paggamot na tumutugon sa ugat ng craniosynostosis, na nagbibigay ng pag-asa para sa mga sanggol at pamilyang apektado ng kundisyong ito.

Sa isang kaugnay na pag-aaral na inilathala sa Kalikasan noong 2018, tinukoy ng parehong pangkat ng pananaliksik ang ibang uri ng stem cell na bumubuo ng buto na tinatawag na CTSK+ stem cell. Ang naunang pagtuklas na ito ay nag-udyok ng karagdagang pagsisiyasat sa papel ng mga stem cell na ito sa pagdudulot ng craniosynostosis. Ang kamakailang pag-aaral na ito ay binuo sa mga natuklasan mula sa kanilang nakaraang pananaliksik, na nagpapalalim sa aming pag-unawa sa mga kumplikadong mekanismo na pinagbabatayan ng kundisyong ito.

Sa pangkalahatan, ang pambihirang tagumpay na ito sa pag-unawa sa craniosynostosis ay nagbibigay daan para sa pagbuo ng mga naka-target na therapy na posibleng baguhin ang paggamot sa kundisyong ito at mapabuti ang mga resulta para sa mga apektadong sanggol.

Pinagmumulan:

– Kalikasan: [DOI: 10.1038/s41586-023-06526-2]

– NewYork-Presbyterian: [hindi ibinigay ang link]