Paglalahad ng Koneksyon: Pag-unawa sa Brain-Wide Signals gamit ang Facemap

Ang mga siyentipiko ay matagal nang naiintriga sa patuloy na paggalaw ng mga daga, mula sa kanilang mga balbas na kumikislap hanggang sa kanilang mga ilong na kumikibot. Katulad nito, ang mga neuron sa utak ay nananatiling aktibo kahit na walang panlabas na stimuli o isang partikular na gawain. Ang mga kusang pagkilos na ito ay humahantong sa pag-activate ng mga neuron sa iba't ibang rehiyon ng utak, na nagbibigay sa amin ng mga insight sa mga sandali-sa-sandali na aktibidad ng mga hayop na ito. Gayunpaman, ang tunay na paggamit ng mga laganap na signal na ito sa loob ng utak ay nananatiling isang misteryo.

Sa kabutihang palad, ang isang tool sa tagumpay na tinatawag na Facemap ay nagbibigay ng bagong liwanag sa kung paano binibigyang-kahulugan at ginagamit ng utak ang mga signal na ito na nabuo ng mga kusang pag-uugali. Gumagamit ang Facemap ng mga malalalim na neural network upang magtatag ng koneksyon sa pagitan ng paggalaw ng mata, whisker, ilong, at bibig ng mouse at ang aktibidad ng neural sa loob ng utak. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng keypoint tracker at deep neural network encoder, nagbibigay ang framework na ito ng mahalagang impormasyon tungkol sa neural activity.

Ipinakilala ng kamakailang publikasyon sa Nature Neuroscience ang Facemap bilang isang balangkas para sa pagmomodelo ng aktibidad ng neural batay sa orofacial tracking. Ipinaliwanag ni Atika Syeda, isang nagtapos na mag-aaral na nagtatrabaho sa ilalim ng patnubay ni Carsen Stringer, PhD, isang pinuno ng grupo sa HHMI Janelia Research Campus, na ang layunin ay upang matuklasan at maunawaan ang mga pag-uugali na kinakatawan sa iba't ibang mga rehiyon ng utak. Paano mabisang masusubaybayan at maiuugnay ang mga paggalaw na ito sa mga neural signal?

Noong nakaraan, natuklasan ng pangkat na pinamumunuan ni Stringer na ang tila random na aktibidad sa iba't ibang bahagi ng utak ng mga daga ay, sa katunayan, ay hinihimok ng mga kusang pag-uugali. Gayunpaman, ang pag-decipher kung paano ginagamit ng utak ang impormasyong ito ay nanatiling isang hamon. Ang isang kritikal na hakbang patungo sa pagsagot sa tanong na ito ay nagsasangkot ng pag-unawa sa mga paggalaw na nag-uudyok sa aktibidad na ito at pag-unawa sa eksaktong representasyon sa loob ng mga rehiyon ng utak.

Upang matugunan ang agwat na ito sa kaalaman, masusing sinuri ng pangkat ng pananaliksik ang 2,400 video frame ng mga mukha ng mouse at ikinategorya ang mga natatanging punto na tumutugma sa iba't ibang paggalaw ng mukha na nauugnay sa mga kusang pag-uugali. Sa partikular, nakatuon sila sa 13 pangunahing punto na kumakatawan sa mga indibidwal na pag-uugali tulad ng paghalik, pag-aayos, at pagdila.

Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga modelong nakabatay sa neural network, matagumpay na nakilala ng koponan ang mga pangunahing puntong ito sa mga video ng mukha ng mouse. Higit pa rito, nagtatag sila ng mga ugnayan sa pagitan ng mga paggalaw ng mukha na ito at aktibidad ng neural gamit ang isa pang modelong nakabatay sa malalim na neural network. Ang resulta? Facemap, na nagbibigay-daan sa mga mananaliksik na masaksihan kung paano direktang nakakaimpluwensya ang kusang pag-uugali ng mouse sa aktibidad ng neural sa mga partikular na rehiyon ng utak.

Nag-aalok ang Facemap ng mga makabuluhang pagpapabuti sa mga nakaraang pamamaraan, na nagbibigay ng pinahusay na katumpakan at mas mabilis na pagsubaybay sa mga orofacial na paggalaw at pag-uugali sa mga daga. Kapansin-pansin, ito ay idinisenyo upang subaybayan ang mga mukha ng mouse at sumailalim sa malawak na pretraining, na nagpapahintulot dito na tumpak na subaybayan ang isang malawak na hanay ng mga paggalaw ng mouse. Kung ikukumpara sa mga naunang pamamaraan, ang makapangyarihang tool na ito ay maaaring mahulaan nang dalawang beses ng mas maraming aktibidad ng neural sa mga daga.

Ang pinakamagandang bahagi? Ang Facemap ay naa-access sa lahat ng mga mananaliksik, dahil ito ay madaling magagamit at madaling gamitin. Mula noong inilabas ito noong nakaraang taon, maraming mga siyentipiko sa buong mundo ang nag-download na ng tool at umani ng mga benepisyo. Pinapasimple ng Facemap ang mga proseso ng pananaliksik, na nagbibigay-daan sa mga mananaliksik na makakuha ng mga resulta sa loob ng parehong araw.

Sa konklusyon, binabago ng Facemap ang aming pag-unawa sa masalimuot na kaugnayan sa pagitan ng mga kusang pag-uugali at aktibidad ng utak. Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng malalalim na neural network at orofacial tracking, mas malalalim ng mga mananaliksik ang mga kumplikadong gawain ng utak. Ang makabagong tool na ito ay nagbubukas ng mga bagong paraan para tuklasin ang neural na representasyon ng mga pag-uugali at nagbibigay daan para sa karagdagang pagtuklas sa neuroscience.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Q: Ano ang Facemap?

Ang Facemap ay isang tool na gumagamit ng malalalim na neural network upang iugnay ang paggalaw ng mata, whisker, ilong, at bibig ng mouse sa aktibidad ng neural sa utak. Nagbibigay ito ng mga insight sa kung paano nagtutulak ng mga neural signal ang mga kusang pag-uugali sa iba't ibang rehiyon ng utak.

Q: Paano gumagana ang Facemap?

Binubuo ang facemap ng keypoint tracker at deep neural network encoder. Sinusuri nito ang mga video frame ng mga mukha ng mouse upang matukoy ang mga pangunahing facial point na kumakatawan sa iba't ibang gawi. Ang mga pangunahing puntong ito ay magkakaugnay sa aktibidad ng neural, na nagpapahintulot sa mga mananaliksik na maunawaan ang koneksyon sa pagitan ng mga kusang paggalaw at mga signal sa buong utak.

Q: Ano ang mga pangunahing benepisyo ng Facemap?

Nag-aalok ang Facemap ng pinahusay na katumpakan at bilis sa pagsubaybay sa mga orofacial na paggalaw at pag-uugali sa mga daga kumpara sa mga nakaraang pamamaraan. Hinuhulaan nito ang dobleng aktibidad ng neural at partikular na idinisenyo upang subaybayan ang mga mukha ng mouse, na ginagawa itong isang mahalagang tool para sa mga mananaliksik sa larangan ng neuroscience.

Q: Gaano ka accessible ang Facemap?

Ang facemap ay malayang magagamit at madaling gamitin. Maaaring i-download ng mga mananaliksik sa buong mundo ang tool at makakuha ng mga resulta sa parehong araw. Ang pagiging naa-access nito at pagiging kabaitan ng gumagamit ay nagpapasimple sa proseso ng pananaliksik at nagpapadali sa mga karagdagang pagsisiyasat sa aktibidad ng utak na nauugnay sa mga kusang pag-uugali.