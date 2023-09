Natuklasan ng mga Siyentista ang Pangakong Tool para Labanan ang Pagkawala ng Buto sa Space Exploration

By

Ang mga siyentipiko ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa paghahanap ng mga solusyon upang labanan ang pagkawala ng buto sa panahon ng paggalugad sa kalawakan. Ang pangkat ng mga mananaliksik ay pinahusay ang therapeutic potensyal ng NELL-1 molecule, pagpapalawak ng kalahating buhay nito mula 5.5 oras hanggang 15.5 oras. Ang pagpapabuti na ito ay nagpapahintulot sa molekula na manatiling epektibo sa mas mahabang tagal nang hindi nawawala ang bioactivity nito.

Upang higit pang mapahusay ang naka-target na pagiging epektibo nito, ang mga mananaliksik ay nag-bioconjugated ng isang inert bisphosphonate (BP) molecule na may NELL-1, na lumilikha ng isang "matalinong" molekula na tinatawag na BP-NELL-PEG. Ang molekula na ito ay partikular na nagta-target sa mga tisyu ng buto, na mahalaga sa paglaban sa pagkawala ng buto sa panahon ng pinalawig na pananatili sa microgravity.

Ang mga resulta ng pag-aaral, na inilathala sa journal na 'npj Microgravity,' ay nagpakita na ang BP-NELL-PEG ay nagpakita ng higit na pagtitiyak para sa tissue ng buto, nang hindi nagdudulot ng anumang nakikitang masamang epekto. Ito ay isang makabuluhang pag-unlad dahil ang mga bisphosphonate ay karaniwang nauugnay sa mga mapanirang epekto sa mga tisyu ng buto.

Naniniwala ang mga mananaliksik na ang kanilang mga natuklasan ay may malaking pangako para sa hinaharap ng paggalugad sa kalawakan, lalo na para sa mga misyon na kinasasangkutan ng matagal na pananatili sa microgravity. Nakikinita nila na ang BP-NELL-PEG ay maaaring maging isang mahalagang kasangkapan sa paglaban sa pagkawala ng buto at pagkasira ng musculoskeletal, lalo na kapag ang maginoo na pagsasanay sa paglaban ay hindi magagawa dahil sa mga pinsala o iba pang mga kadahilanan na hindi makakaya.

Habang ang pag-aaral ay nagpakita ng mga magagandang resulta, ang karagdagang pag-aaral ng tao ay kinakailangan upang kumpirmahin ang pagiging epektibo nito. Kung patuloy na magiging matagumpay ang mga pag-aaral na ito, maaaring baguhin ng BP-NELL-PEG ang paraan ng pakikipaglaban ng mga astronaut sa pagkawala ng buto sa paglalakbay sa kalawakan. Ang tagumpay na ito ay may potensyal na mapabuti ang pangkalahatang kalusugan at kagalingan ng mga astronaut, na tinitiyak ang matagumpay at ligtas na mga misyon sa hinaharap.

