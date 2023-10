Ang Genetic Exchange sa Pagitan ng Homo sapiens at Neanderthal ay Inihayag

Ang isang kamakailang pag-aaral na nagsusuri ng mga genome sa Europa at Asyano mula sa nakalipas na 40,000 taon ay nagbigay ng mga insight sa genetic exchange sa pagitan ng Homo sapiens at ng aming pinakamalapit na kamag-anak, Homo neanderthalensis. Ang pananaliksik ay nagpapakita na ang mga Neanderthal ay hindi ganap na nabura ng aming mga species ngunit sa halip ay nakaranas ng mga interbreeding na kaganapan sa paglipas ng panahon, na kalaunan ay humahantong sa kanilang genetic assimilation.

Sinusuri ng pag-aaral na ito, na inilathala sa Science Advances, ang 4,464 Eurasian genome, parehong sinaunang at moderno, upang maunawaan kung paano magkakaugnay ang mga ito batay sa mga heyograpikong pinagmulan at edad. Ipinakita ng mga natuklasan na ang mga naunang magsasaka, na nagmula sa Anatolia at Levant, na may mas kaunting Neanderthal na ninuno, ay nagtunaw ng proporsyon ng Neanderthal DNA sa mga populasyon ng Europa sa paligid ng 10,000 taon na ang nakalilipas. Ipinapaliwanag nito kung bakit ang mga populasyon sa Silangang Asya ay may mas mataas na proporsyon ng mga ninuno ng Neanderthal kumpara sa mga populasyon sa Kanlurang Europa.

Ang pangkat ng pananaliksik ay nagsagawa ng mga computer simulation na nagsasaad na ang mga populasyon na lumilipat at nagha-hybrid sa iba't ibang grupo ay hahantong sa mga susunod na henerasyon na may porsyento ng lokal na DNA na proporsyonal sa distansya ng paglilipat ng populasyon. Iminumungkahi nito na habang ang Homo sapiens ay lumayo sa Africa, nakaipon sila ng mas maraming Neanderthal DNA sa kanilang mga genome.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat din na ang pangalawang hanay ng pagpapalawak ng mga unang magsasaka mula sa Anatolia-Levant, na pumalit sa mga mangangaso-gatherer sa Europa, ay may mahalagang papel sa pagpapaliwanag sa kasalukuyang pamamahagi ng Neanderthal ancestry. Sinuri ng koponan ang mga genome na itinayo noong 40,000 taon at mas bata mula sa Allen Ancient DNA Resource sa Harvard Medical School, na nagpakita kung paano naging diluted ang Neanderthal DNA sa mga genome ng tao kasunod ng pagkawala ng Neanderthal mula sa fossil record.

Habang ang kabuuang antas ng Neanderthal ancestry ay humigit-kumulang 2%, ang mga antas ay nag-iiba sa iba't ibang rehiyon. Napag-alaman na may Neanderthal ancestry level ang East Asia na 8% hanggang 24% na mas mataas kaysa sa Kanlurang Europa. Ang mga pagkakaibang ito sa Neanderthal ancestry ay maaaring makilala sa pamamagitan ng akumulasyon ng mga paleogenomes.

Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa kasaysayan ng genetic exchange sa pagitan ng Homo sapiens at Neanderthal. Ang karagdagang pagsusuri at mga natuklasang paleoanthropological ay mag-aambag sa isang mas komprehensibong pag-unawa sa ating modernong pagkakaiba-iba ng genetic at ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng ating mga species at ng ating pinakamalapit na kamag-anak.

