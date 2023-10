Ang Nawawalang Transitional Fossil sa Precambrian: Karagdagang Katibayan Laban sa Darwinian Evolution

Ang biglaang paglitaw ng magkakaibang phyla ng hayop sa panahon ng Pagsabog ng Cambrian ay matagal nang naging hamon sa Darwinian evolution. Ayon sa teoryang ito, ang mga kumplikadong biological novelties ay dapat na lumitaw nang unti-unti sa paglipas ng panahon, na may maraming mga intermediate na anyo. Gayunpaman, walang mga transitional fossil na natagpuan sa huling bahagi ng Precambrian strata na nauna sa Cambrian Explosion. Ang Ediacaran period, na sumasaklaw sa dulo ng Precambrian, ay naglalaman ng mga kumplikadong macro-fossil, ngunit ang kanilang kaugnayan sa huling Cambrian animal phyla ay nananatiling kontrobersyal.

Si Charles Darwin mismo ay kinilala ito bilang isang matinding pagtutol sa kanyang teorya, na binanggit ang kakulangan ng mga talaan mula sa malawak na primordial na mga panahon bago ang Cambrian stratum. Ang pinakakaraniwang paliwanag para sa kawalan na ito ay ang hindi kumpletong rekord ng fossil, na nagmumungkahi na ang mga ninuno ng hayop ay dapat na umiral ngunit hindi madaling napanatili dahil sa kanilang maliit na sukat at malambot na katawan. Gayunpaman, ang artifact hypothesis na ito ay pinabulaanan ng mga kamakailang pagtuklas ng mga lokalidad ng fossil ng Ediacaran na maaaring nagbigay-daan para sa pag-iingat ng maliliit, malambot na katawan na mga precursor ng hayop. Sa halip, ang mga lokalidad na ito ay nagbunga lamang ng fossil algae at ilang may problemang organismo.

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Trends in Ecology and Evolution ay nagdaragdag ng karagdagang ebidensya laban sa artifact hypothesis. Inihambing ng mga paleontologist na pinamumunuan ni Derek Briggs ang mga proseso ng fossilization at geology ng Precambrian at Cambrian strata at natagpuan ang kumpletong kawalan ng mga hayop sa Precambrian layer na angkop para sa pangangalaga. Iminumungkahi nila ang isang malambot na maximum na limitasyon sa antiquity ng hayop sa 789 milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga kondisyong uri ng Burgess Shale, na iminungkahi bilang kapaligiran na nakakatulong sa maagang pangangalaga ng hayop, ay hindi nauugnay sa fossil biotas na itinayo noong 789 milyong taon na ang nakalilipas o mas matanda pa.

Ipinahihiwatig ng mga may-akda ng pag-aaral na ang isang Cryogenian gap sa pambihirang napreserbang biotas ay maaaring ipaliwanag ang biglang paglitaw ng mga hayop sa susunod. Gayunpaman, ang interpretasyong ito ay tila hindi pinapansin ang magkasalungat na ebidensya, kabilang ang kawalan ng hindi kontrobersyal na metazoan o bilaterian na mga hayop sa panahong ito. Bukod dito, ang iba pang mga pag-aaral ay naglagay ng pinakamataas na hadlang para sa mga unang hayop sa mas bata pang edad, mas malapit sa simula ng Cambrian.

Hinahamon ng mga natuklasang ito ang mga gradwalistang pagpapalagay ng Darwinian evolution at sumasalungat sa dating na iminungkahi ng molecular clock studies. Mahalaga para sa mga evolutionary biologist na kilalanin at tugunan ang mga makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng empirical data at ng mga pangunahing hula ng kanilang teorya.