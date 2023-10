Isang Paglalakbay sa Asteroid 16 Psyche: Paggalugad sa Kapanganakan ng Solar System

Isang kamakailang astronomical na larawan ang nakakuha ng atensyon ng mga siyentipiko at mga mahilig sa kalawakan. Ang imahe ay nagpapakita ng isang maliit na koleksyon ng mga graba na nakapaloob sa loob ng isang metal na lalagyan, ngunit kung bakit ito ay hindi pangkaraniwan ay ang graba na ito ay nagmula sa isang asteroid. Bilang mga labi ng primordial na materyal mula sa pagsilang ng Solar System, ang sample na ito ay nagtataglay ng makabuluhang pang-agham na halaga. Ngayon, ang isang bagong spacecraft ay nagsisimula sa isang misyon upang galugarin ang isa pang asteroid, na kilala bilang 16 Psyche, na pangunahing binubuo ng bakal at mga kaugnay na metal.

Ang pagbuo ng Solar System ay isang dramatiko at kumplikadong proseso. Ang mga particle ng alikabok sa loob ng ulap na nagsilang sa Araw at mga planeta ay nagsimulang magsama-sama, na bumubuo ng mga bukol. Ang mga bukol na ito kung minsan ay lumalaki sa pamamagitan ng pagdidikit sa iba pang mga bukol, ngunit ang mga banggaan sa napakabilis na bilis ay nagdulot din ng mga ito na masira sa graba at alikabok. Ang mga paminsan-minsang banggaan ay nagsasangkot ng mas malalaking katawan, tulad ng noong nabuo ang Earth at natamaan ng isang bagay na kasing laki ng Mars. Ang mga labi mula sa banggaan na ito ay humantong sa paglikha ng parehong Earth at ang Buwan.

Kapag ang materyal ay bumangga sa isang lumalagong celestial body, ang napakalaking dami ng enerhiya na nabuo ay naglabas ng napakaraming init. Nagresulta ito sa isang nilusaw na globo ng bato, na unti-unting lumamig sa loob ng bilyun-bilyong taon. Kahit hanggang ngayon, nananatiling mainit at bahagyang natunaw ang core ng Earth. Ang ilan sa init na ito ay nagmumula sa pagbuo ng planeta, habang ang iba ay mula sa pagkabulok ng mga radioactive na elemento. Ang alikabok na humubog sa mga planeta ay binubuo ng iba't ibang mineral na bato, yelo, bakal, nikel, at mga kaugnay na metal, kasama ang mga bakas ng mabibigat na elemento, kabilang ang mga radioactive.

Ang pagkakaroon ng bakal at mga kamag-anak nito sa mga ulap ng alikabok sa kosmiko ay bunga ng paggawa ng enerhiya sa loob ng mga bituin. Ang mga elementong ito ay ang endpoint ng mga reaksyon ng pagsasanib sa mga bituin, na nangangailangan ng napakalaking dami ng enerhiya upang makagawa ng anumang bagay na higit pa sa kanila. Dahil dito, kapag gumuho at sumasabog ang mga bituin, naglalabas sila ng bakal at iba pang mabibigat na elemento sa uniberso. Ang prosesong ito ay nagreresulta sa pagbuo ng mas mabibigat na elemento tulad ng ginto, pilak, tingga, at iba't ibang radioactive isotopes.

Habang nabubuo ang isang bagong planeta, ang halo ng mga tinunaw na materyales ay hindi madaling pagsamahin. Ang mas magaan na mineral, gaya ng silikon at aluminyo, ay tumataas sa ibabaw ng planeta, habang ang mas mabibigat na bakal, magnesium, at mga kaugnay na metal ay lumulubog patungo sa gitna. Kung sakaling magkaroon ng mapanirang banggaan sa ibang planeta, posibleng mabuhay ang metal na core at maging isang asteroid. Ang nasabing asteroid ay pangunahing binubuo ng nickel at iron, kasama ang maliit na dami ng iba pang mabibigat na elemento.

Mayroong dalawang makabuluhang dahilan kung bakit kawili-wili ang pag-aaral ng nickel/iron asteroid tulad ng 16 Psyche. Una, nagbibigay ito ng naa-access na sample ng hindi maabot na core ng Earth, na nag-aalok ng mahahalagang insight sa pagbuo ng ating mundo at iba pang mabatong planeta. Pangalawa, habang nakikipagsapalaran ang mga tao na magtatag ng mga base sa Buwan at iba pang mga celestial na katawan, nagiging mahalaga ang pagkakaroon ng mahahalagang mapagkukunan na madaling makuha. Habang ang tubig ay malawak na magagamit sa kalawakan, ang mga materyales sa konstruksiyon tulad ng bakal ay mabigat at mahirap dalhin mula sa Earth. Samakatuwid, ang paghahanap ng mga mapagkukunang ito sa site ay makabuluhang magpapasimple sa hinaharap na mga misyon sa kalawakan at mabawasan ang mga gastos.

Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa komposisyon at mga katangian ng mga asteroid tulad ng 16 Psyche, tinutuklas ng mga siyentipiko ang mga sikreto ng pagsilang ng Solar System at binibigyang daan ang paggalugad sa kalawakan at kolonisasyon sa hinaharap.

Pinagmumulan:

– Ken Tapping, astronomer sa Dominion Radio Astrophysical Observatory sa Penticton.