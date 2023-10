Kinukuha ng Bagong Earth-Observing Satellite ang mga Detalyadong Larawan ng Temperatura sa Ibabaw

Isang bagong Earth-observing satellite ang nakakuha ng mga unang larawan na nagbibigay ng hindi pa nagagawang detalye tungkol sa kung paano nagbabago ang temperatura sa ibabaw ng planeta. Ang satellite, na tinatawag na HOTSAT-1, ay binuo at pinatatakbo ng SatVu, isang kumpanyang nakabase sa London.

Ang mga larawang kinunan ng HOTSAT-1 ay nagpapakita ng mga pagkakaiba sa temperatura sa Las Vegas at Chicago na may resolusyon na 33 talampakan (10 metro). Ang camera ng satellite ay may kakayahang kumuha ng mga maikling pagkakasunud-sunod ng video. Ang isa sa mga inilabas na larawan ay may kasamang thermal signature ng isang lokomotibo na naglalakbay sa pangunahing linya ng riles sa Chicago.

Ang isa pang hanay ng mga larawan ay nagpapakita ng detalyadong thermal footprint ng mga wildfire sa Northwest Territories ng Canada. Ang mataas na resolusyon na ibinigay ng HOTSAT-1 ay makakatulong sa mga bumbero na subaybayan ang pagsulong ng mga fire front malapit sa mga mataong lugar.

Ang kalidad ng imahe ng HOTSAT-1 ay lumampas sa inaasahan ng kumpanya, ayon kay Tobias Reinicke, ang punong teknikal na opisyal at co-founder ng SatVu. Ang mga nakaraang thermal imaging mission, gaya ng NASA's Landsat at ang European Sentinel satellite, ay nangongolekta lamang ng data sa mga magaspang na resolusyon mula 100 hanggang 1,000 metro (330 hanggang 3,300 talampakan). Ang HOTSAT-1 ay ang unang komersyal na misyon na kumukuha ng thermal data sa isang resolusyon na mas mababa sa 10 metro (33 talampakan).

Ang mga pagkakaiba sa temperatura na may mataas na resolution na naobserbahan ng HOTSAT-1 ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight para sa mga tagaplano ng lungsod. Ang pag-unawa sa kung paano tumakas ang init mula sa mga gusali, pipeline, at pabrika ay makakatulong sa kanilang magdisenyo ng mas matipid sa enerhiya na imprastraktura upang mabawasan ang pagbabago ng klima.

Habang ang mga satellite ay karaniwang nagmamasid sa ibabaw ng Earth sa nakikitang liwanag, ang HOTSAT-1 ay nakakakita ng init (infrared light) sa thermal spectrum. Ang pag-detect ng init mula sa kalawakan ay mas mahirap dahil sa mas mahabang wavelength ng signal. Gayunpaman, ang teknolohiya ng mabagal na shutter ng HOTSAT-1 ay nagbibigay-daan para sa mas malinaw at detalyadong mga imahe.

Ang HOTSAT-1 ay inilunsad sa orbit noong Hunyo at sinusundan ang isang polar orbit na nagbibigay-daan sa pagkuha ng mga larawan ng bawat lugar sa Earth nang humigit-kumulang sa parehong oras bawat araw. Plano ng SatVu na maglunsad ng pangalawang satellite sa humigit-kumulang isang taon at nagnanais na bumuo ng isang konstelasyon ng walo hanggang 10 satellite. Ang konstelasyon na ito ay magbibigay sa mga siyentipiko, tagaplano ng lungsod, at iba pang mga user ng detalyadong pagsubaybay sa pang-araw-araw na pagbabago ng temperatura sa ibabaw ng Earth.

