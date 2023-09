Ang Mga Simulation ng Supercomputer ay Nagpapakita ng Mga Pinagmulan ng Mga Singsing at Buwan ng Saturn

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa The Astrophysical Journal ay gumamit ng mga supercomputer simulation upang magbigay ng paliwanag para sa pinagmulan ng mga singsing ni Saturn. Ang pananaliksik, na isinagawa ng NASA, Durham University, at Glasgow University, ay nagpapahiwatig na ang mga singsing ay maaaring nabuo mula sa mga labi ng dalawang mas maliliit na nagyeyelong buwan na nagbanggaan at nabasag ilang daang milyong taon na ang nakalilipas. Ang mga progenitor moon na ito ay magkapareho ang laki sa mga kasalukuyang buwan ni Saturn, sina Dione at Rhea. Ang ilan sa mga labi mula sa banggaan na ito ay maaaring nag-ambag din sa pagbuo ng mga kasalukuyang buwan ng Saturn.

Ang bagong pananaw na ito sa pinagmulan ng mga singsing ng Saturn ay naging posible sa pamamagitan ng data na nakolekta ng Cassini spacecraft, na gumugol ng 13 taon sa pag-aaral sa Saturn at sa mga sistema nito. Ang mga sukat ni Cassini ay nagpakita na ang mga singsing ay pangunahing binubuo ng yelo at may naipon na napakakaunting alikabok mula nang mabuo ang mga ito. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga singsing ay nabuo kamakailan sa kasaysayan ng solar system.

Upang higit pang imbestigahan ang pagbuo ng mga singsing, ginamit ng pangkat ng pananaliksik ang supercomputer ng COSMA sa pasilidad ng DiRAC ng Durham University. Nagsagawa sila ng hydrodynamical simulation sa isang resolusyon na higit sa 100 beses na mas mataas kaysa sa mga nakaraang pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagmomodelo ng iba't ibang banggaan sa pagitan ng mga precursor moon, ang mga mananaliksik ay nakakuha ng mahalagang mga pananaw sa kasaysayan ng sistema ng Saturn.

Ang mga simulation ay nagsiwalat na ang isang epekto sa pagitan ng nagyeyelong buwan ay maaaring nagpadala ng sapat na materyal malapit sa Saturn upang mabuo ang mga singsing. Ang sitwasyong ito ay natural na humahantong sa paglikha ng mga singsing na mayaman sa yelo, dahil ang bato sa core ng nagbabanggaan na mga katawan ay hindi gaanong nakakalat kaysa sa nakapatong na yelo. Sinusuportahan ng mga natuklasang ito ang ideya na ang mga singsing ay nagmula sa isang banggaan sa pagitan ng dalawang buwan, sa halip na mula sa iba pang mga alternatibong paliwanag.

Sa pamamagitan ng pagtulad sa iba't ibang mga sitwasyon ng banggaan, natukoy ng mga mananaliksik na ang isang malawak na hanay ng mga epekto ay maaaring magkalat ng tamang dami ng yelo sa limitasyon ng Roche ng Saturn. Ito ang rehiyon kung saan ang gravitational force ng isang planeta ay maaaring maghiwa-hiwalay ng mas malalaking katawan ng bato o yelo. Ang nakakalat na yelo ay maaaring tumira sa mga singsing na kasing yelo ng mga naobserbahan sa paligid ng Saturn ngayon.

Si Dr. Jacob Kegerreis, isang research scientist sa Ames Research Center ng NASA, ay binigyang-diin ang kahalagahan ng mga simulation na ito para sa pag-unawa sa Saturn system. Binigyang-diin niya na marami pa ang hindi alam tungkol sa Saturn at sa mga buwan nito, kabilang ang posibilidad ng mga kapaligiran na angkop para sa buhay. Ang mga bagong simulation ay nagbibigay ng isang detalyadong paggalugad ng ebolusyon ng system, na nagbibigay-liwanag sa mga geological na kabataan ng mga singsing ni Saturn.

Sa pangkalahatan, ang pag-aaral na ito ay nag-aalok ng nakakahimok na katibayan na ang mga singsing at buwan ng Saturn ay nagresulta mula sa isang napakalaking banggaan sa medyo kamakailang kasaysayan ng solar system. Ang mga supercomputer simulation ay nagbigay ng mahahalagang insight sa pagbuo ng mga celestial na tampok na ito, na nag-aambag sa aming pag-unawa sa dinamika at ebolusyon ng sistema ng Saturn.

Source:

– LFA Teodoro et al, A Recent Impact Origin of Saturn's Rings and Mid-sized Moons, The Astrophysical Journal (2023).