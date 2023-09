Isang Novel Cyclic Lipopeptide Modulates Plant Immunity: Mga Insight mula sa isang Research Study

Ang isang kamakailang pag-aaral sa pananaliksik na isinagawa ng pangkat ng pananaliksik ni Hai-Lei Wei sa Chinese Academy of Agricultural Sciences sa China ay natuklasan ang mga bagong insight sa biosynthesis at modulasyon ng kaligtasan sa halaman. Nakatuon ang pag-aaral sa isang nobelang cyclic lipopeptide na tinatawag na medpeptin, na ginawa ng Pseudomonas mediterranea.

Ang mga cyclic lipopeptides (CLPs) ay mga multifunctional na pangalawang metabolite na ginawa ng iba't ibang bakterya at nakilala bilang mga pangunahing elicitor ng kaligtasan sa halaman. Gayunpaman, ang mga mekanismo na pinagbabatayan ng mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga CLP at halaman ay nanatiling mailap. Nakasentro ang pag-aaral sa paligid ng medpeptin, isang 22-amino acid CLP na na-synthesize ng isang non-ribosomal peptide synthase (NRPS) gene cluster at kinokontrol ng isang quorum-sensing system.

Hindi tulad ng iba pang mga CLP, ang medpeptin ay hindi nagpapakita ng aktibidad na antimicrobial. Sa halip, hinihikayat nito ang kaligtasan sa pagkamatay ng cell ng halaman at nagbibigay ng paglaban sa impeksyon sa bacterial. Sa pamamagitan ng comparative transcriptome analysis at virus-induced gene silencing (VIGS), natukoy ng research team ang mga partikular na kandidato ng immune signaling na kasangkot sa perception ng medpeptin sa Nicotiana benthamiana, isang modelong species ng halaman.

Itinatampok ng pag-aaral ang kritikal na papel ng isang cell-wall leucine-rich repeat extensin protein (NbLRX3) at isang receptor-like protein kinase (NbRLK25) sa pamamagitan ng medpeptin-triggered cell death at paglaban sa impeksyon sa pathogen. Ang pagpapatahimik sa mga protina na ito ay nakompromiso ang immune response, na binibigyang diin ang kanilang kahalagahan sa mga mekanismo ng pagtatanggol na sapilitan ng medpeptin.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga noncanonical na mekanismo ng CLP sensing at ang epekto nito sa immunity ng halaman. Ang pagkilala sa medpeptin at ang natatanging paraan ng pagkilos nito ay nagbubukas ng mga paraan para sa pagbuo ng mga makabagong biotechnological application na naglalayong pahusayin ang proteksyon sa sakit ng halaman at produktibidad ng pananim.

Ang pag-unawa sa masalimuot na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga CLP at halaman ay nag-aalok ng mga bagong posibilidad para sa pagbuo ng mga epektibong estratehiya upang mapahusay ang paglaban sa sakit ng halaman. Ang mga pagtuklas na ito ay may makabuluhang implikasyon para sa agrikultura at maaaring humantong sa pag-unlad ng mga napapanatiling at environment friendly na mga pamamaraan sa pagkontrol ng sakit. Ang paggamit ng kapangyarihan ng medpeptin at iba pang mga CLP ay maaaring baguhin ang mga diskarte sa proteksyon ng halaman, bawasan ang pag-asa sa mga tradisyonal na kemikal na pestisidyo at pagtataguyod ng mas malusog, mas nababanat na mga pananim.

Pinagmulan: Engineering