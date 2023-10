Starquakes: Ang Pinagmulan ng Mabilis na Pagsabog ng Radyo?

Buod: Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng Tokyo ay nagmumungkahi na ang malalakas na pagsabog ng enerhiya mula sa kalawakan na kilala bilang mga fast radio bursts (FRBs) ay maaaring sanhi ng "mga starquakes." Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga pagsabog na ito, ang mga siyentipiko ay makakakuha ng mga insight sa pinagmulan ng mga FRB, pati na rin ang mga lindol, high-density matter, at ang mga pangunahing batas ng nuclear physics.

Ang mga fast radio burst (FRB) ay mga maikling signal na maaaring maglakbay ng bilyun-bilyong light years ngunit tumatagal lamang ng isang bahagi ng isang segundo. Natuklasan noong 2007, ang sanhi ng mga pagsabog na ito ay nananatiling hindi alam. Gayunpaman, naniniwala ang mga siyentipiko na ang ilan sa mga ito ay maaaring ilabas ng mga neutron star, partikular na ang mga magnetar, na mga neutron star na may napakalakas na magnetic field.

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng Unibersidad ng Tokyo ay nakakita ng mga natatanging pagkakaiba sa pagitan ng mga FRB at solar flare, ngunit nabanggit din ang ilang pagkakatulad sa pagitan ng mga FRB at lindol. Sinusuportahan nito ang teorya na ang mga FRB ay sanhi ng "mga starquakes," na nangyayari kapag ang ibabaw ng isang neutron star ay nakakaranas ng biglaang pagbabago, katulad ng mga lindol sa Earth.

Upang imbestigahan pa ito, ginamit ng mga mananaliksik ang statistical analysis at data mula sa libu-libong pagsabog mula sa iba't ibang pinagmumulan ng FRBs. Sa pamamagitan ng paghahambing ng oras at mga emisyon ng enerhiya ng mga pagsabog na ito sa ugnayan ng oras-enerhiya ng mga lindol at solar flare, nakita nila ang mga kapansin-pansing pagkakatulad sa pagitan ng mga FRB at lindol, na higit pang sumusuporta sa teorya ng starquake.

Ang pananaliksik na ito ay hindi lamang nagbibigay ng mga insight sa mga pinagmulan ng mga FRB ngunit mayroon ding mga implikasyon para sa pag-unawa sa mga lindol, high-density matter, at mga pangunahing batas ng nuclear physics. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga starquakes sa malalayong neutron star, maaaring makakuha ang mga siyentipiko ng mga bagong insight sa mga phenomena na ito sa ganap na magkakaibang mga kapaligiran.

Sa pasulong, plano ng koponan na ipagpatuloy ang pag-aaral ng mga FRB upang patunayan ang pagiging pangkalahatan ng kanilang mga natuklasan. Ang karagdagang pag-unawa sa mga masiglang kaganapang ito mula sa kalawakan ay maaaring magbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa pag-uugali ng high-density na bagay at mag-ambag sa mga pagsulong sa nuclear physics.

Mga Pinagmulan: Unibersidad ng Tokyo, Space.com.