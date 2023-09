Ang Pink Diamond Discovery ay Nag-aalok ng Mga Insight sa Proseso ng Pagbuo

By

Ang mga mananaliksik na nag-aaral ng Argyle diamond deposit ng Western Australia ay nakakuha ng mga bagong pananaw sa pagbuo ng mga pink na diamante at iba pang uri ng kulay, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa journal Nature Communications. Ang minahan ng Argyle, na bumubuo ng 90% ng mga pink na diamante sa mundo, ay sarado na, na ginagawang mas bihira at mahalaga ang mga hiyas na ito. Ang mga pinakintab na pink na diamante na may pinakamataas na kalidad ay maaaring makakuha ng mga presyo sa sampu-sampung milyong dolyar.

Ang pag-aaral ay nakatuon sa pag-unawa sa mga geological na kondisyon na kinakailangan para sa pagbuo ng mga pink na diamante. Sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga sample mula sa minahan ng Argyle, natukoy ng mga siyentipiko ang mga partikular na kundisyon na kinakailangan para sa pagbuo ng mga bihirang hiyas na ito. Ang kaalamang ito ay maaaring humantong sa pagtuklas ng mga bagong deposito ng mga pink na diamante sa ibang mga lugar.

Ang mga pink na diamante ay nabuo sa ilalim ng matinding presyon at mataas na temperatura sa loob ng mantel ng Earth. Binubuo sila ng purong carbon, tulad ng mga puting diamante, ngunit ang kanilang natatanging kulay ay nagmumula sa pagkakaroon ng isang bihirang atomic na istraktura na sumisipsip ng berdeng ilaw. Ang eksaktong proseso kung paano nakuha ng mga pink na diamante ang kanilang kulay ay higit sa lahat ay isang misteryo, ngunit ang kamakailang pananaliksik na ito ay naglalapit sa mga siyentipiko sa paglutas ng enigma.

Ang minahan ng Argyle, na may malawak na reserbang mga pink na diamante, ay naging mahalagang pinagmumulan ng mahahalagang batong ito sa loob ng ilang dekada. Ang pagsasara nito noong Nobyembre 2020 ay minarkahan ang pagtatapos ng isang panahon para sa industriya ng brilyante, na nagpapataas ng kagustuhan at halaga ng mga kasalukuyang pink na diamante.

Habang nag-aalok ang pag-aaral ng mahahalagang insight sa proseso ng pagbuo ng mga pink na diamante, kailangan ng karagdagang pananaliksik upang lubos na maunawaan ang mga kundisyong kinakailangan para sa kanilang paglikha. Gayunpaman, ang pagtuklas na ito ay nagdudulot ng bagong pag-asa para sa hinaharap na pagtuklas ng mga pink na deposito ng brilyante sa ibang lugar sa mundo.

Pinagmumulan:

– “Pink Diamonds: Natuklasan ng mga Mananaliksik ang Geologic Recipe sa Likod ng Pinakabihirang at Mahahalagang Diamante sa Mundo” – CNN

– Pag-aaral: “Pink Diamonds: Mga Insight sa Kanilang Pinagmulan mula sa isang Trace Element Signature para sa Argyle Diamond Deposit, Western Australia” – Nature Communications