Inihayag ng Bagong Pananaliksik ang Marine Bacteria na Nawala ang Flagella at Iba Pang Mga Katangian Kapag Bumabalik sa Karagatan

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng US Department of Energy Joint Genome Institute, sa pakikipagtulungan ng mga mananaliksik mula sa University of Nevada, Las Vegas, ay natuklasan ang mga nakakagulat na natuklasan tungkol sa bakterya mula sa phylum na Chloroflexota. Ang mga bakteryang ito, na kilala sa kanilang kakayahang magbuwag ng mga pollutant at mag-recycle ng carbon, ay natagpuang may flagella sa mga hot spring ngunit nawala ang feature na ito nang sila ay umunlad upang tumira sa mga kapaligiran sa dagat daan-daang milyong taon na ang nakalilipas.

Ang mga mananaliksik ay partikular na nakatuon sa isang klase sa loob ng Chloroflexota na tinatawag na Dehalococcoidia, na may kakayahang pababain ang mga nakakapinsalang kemikal na matatagpuan sa mga pestisidyo at nagpapalamig. Sa pamamagitan ng genome at metagenomic sequencing, natuklasan nila na ang hot spring-dwelling na Dehalococcoidia ay nagtataglay ng flagella, isang feature na hindi pa kilala noon sa Chloroflexota. Sa kaibahan, ang kanilang mga katapat na nakatira sa karagatan ay walang flagella, na nagmumungkahi na ang mga istrukturang ito ay nawala sa panahon ng ebolusyonaryong pagbagay sa mga kapaligiran sa dagat.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat din ng iba pang nakakagulat na mga katangian sa hot spring na Dehalococcoidia. Ang ilan sa mga katangiang ito ay naglaho sa bakterya na umunlad upang manirahan sa karagatan, habang ang mga labi ng iba pang mga katangian ay nanatili. Halimbawa, ang parehong mainit na bukal at Dehalococcoidia na naninirahan sa karagatan ay nagpakita ng pagkawala ng mga pader ng cell at isang kumplikadong pattern ng ebolusyon para sa mga gene na nauugnay sa pagkain ng mga compound ng halaman. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga bakteryang ito ay malamang na umaasa sa pakikipagtulungan sa iba pang mga mikroorganismo sa kanilang komunidad upang masira ang materyal ng halaman.

Bukod pa rito, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mainit na bukal na Dehalococcoidia ay may mga enzyme upang i-synthesize o pababain ang mga hormone ng halaman, na nagpapahiwatig na ang kanilang mga katapat na nakatira sa lupa ay maaaring may kakayahang manipulahin ang paglago ng halaman.

Ang pag-unawa sa kasaysayan ng ebolusyon at mga natatanging katangian ng Chloroflexota bacteria ay maaaring magkaroon ng mahalagang implikasyon para sa mga microorganism ng engineering para sa mga aplikasyon tulad ng paggawa ng biofuel. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang magkakaibang mga metabolic na kakayahan, maaaring makabuo ang mga siyentipiko ng mas napapanatiling at mahusay na mga proseso sa iba't ibang industriya.

Ang mga karagdagang pag-aaral sa mga bakteryang ito ay maaaring magbigay ng liwanag sa potensyal na paggamit ng mga proseso ng microbial sa paggawa ng biofuel at iba pang napapanatiling mga aplikasyon.

