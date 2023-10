Nakakuha ang mga Astronomo ng Mga Bagong Insight sa Magnetic Field ng Araw

By

Isang pangkat ng mga internasyonal na siyentipiko, kabilang ang mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng Sheffield sa UK, ay gumawa ng isang makabuluhang tagumpay sa pag-unawa sa magnetic field ng Araw. Gamit ang data na nakolekta mula sa Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) sa Hawaii, ang pinakamakapangyarihang solar telescope sa mundo, nakuha ng mga siyentipiko ang hindi pa nagagawang detalye tungkol sa magnetic field ng "tahimik" na ibabaw ng Araw. Ang data na ito ay may mga implikasyon para sa aming pag-unawa sa paglipat ng enerhiya sa pagitan ng iba't ibang layer ng Araw at maaaring makatulong na ipaliwanag kung bakit ang pinakalabas na layer, na kilala bilang corona, ay daan-daang beses na mas mainit kaysa sa ibabaw.

Ang isa sa mga pangunahing natuklasan mula sa mga obserbasyon ay ang pagtuklas ng isang pattern na parang ahas sa magnetic field ng lower solar atmosphere, na kilala rin bilang chromosphere. Ang pattern na ito ay mahalaga para sa aming pag-unawa sa mga masiglang phenomena na nangyayari sa Araw, tulad ng pag-init ng solar plasma sa milyun-milyong Kelvin at ang paglitaw ng malalakas na pagsabog na kilala bilang Coronal Mass Ejections (CMEs). Naniniwala ang mga mananaliksik na ang kumplikadong maliliit na pagkakaiba-iba sa direksyon ng magnetic field, na naaayon sa pattern na tulad ng ahas, ay nagpapahiwatig ng isang proseso na tinatawag na magnetic reconnection, kung saan nakikipag-ugnayan at naglalabas ng enerhiya ang magkasalungat na magnetic field.

Ang naunang pananaliksik sa mga pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng korona at ng ibabaw ay nakatuon sa mga sunspot, malaki at mataas na magnetic na rehiyon sa ibabaw ng Araw. Gayunpaman, inihayag ng kasalukuyang pag-aaral ang pagiging kumplikado ng mga oryentasyon ng magnetic field sa tinatawag na "tahimik na araw," na sakop ng mas maliliit na convective cell na kilala bilang granules. Ang mga butil na ito ay naglalaman ng mas mahina ngunit mas dynamic na mga magnetic field, na maaaring may papel sa pagbabalanse ng badyet ng enerhiya ng chromosphere.

Ang DKIST, na pinasinayaan noong 2022, ay nagbigay sa mga siyentipiko ng hindi pa nagagawang kakayahan sa pagmamasid ng Araw. Ito ay nagbibigay-daan sa kanila na masaksihan ang mga tampok ng Araw na may kahanga-hangang antas ng detalye, katulad ng pagtingin sa isang maliit na barya mula sa isang malaking distansya. Ang teleskopyo ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng iba't ibang institusyon, kabilang ang Queen's University Belfast, ang National Solar Observatory, ang Max Planck Institute para sa Solar System Research, at Eötvös Loránd University.

Sa pamamagitan ng pagbibigay-liwanag sa kumplikadong kalikasan ng magnetic field ng Araw, ang pananaliksik na ito ay nagdadala sa atin ng isang hakbang na mas malapit sa isang komprehensibong pag-unawa sa ating nagbibigay-buhay na bituin.

-

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Sheffield

- Queen's University Belfast

– National Solar Observatory

Kahulugan:

– Magnetic reconnection: Isang proseso kung saan nakikipag-ugnayan at naglalabas ng enerhiya ang magkasalungat na magnetic field.

– Coronal Mass Ejections (CMEs): Mga malalakas na pagsabog na nangyayari sa corona ng Araw, na naglalabas ng napakalaking plasma at electromagnetic radiation.

(Ang artikulong ito ay batay sa impormasyon mula sa isang orihinal na artikulo na inilathala ng Devdiscourse)