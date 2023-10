Ang mga Bagong Tuklas na Pattern sa Mga Layer ng Araw ay Nagbibigay ng Insight sa Solar Mystery

Ang mga astronomo ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa paglutas ng isa sa mga misteryo ng araw sa pamamagitan ng pagkuha ng groundbreaking data mula sa magnetic field ng araw. Ang data ay nakolekta ng Daniel K Inouye Solar Telescope (DKIST) sa Hawaii, ang pinakamakapangyarihang solar telescope sa mundo. Ang nakuhang data ay nagbigay ng pinakadetalyadong representasyon ng magnetic field ng araw sa 'tahimik' na ibabaw nito.

Ang internasyonal na pangkat ng mga siyentipiko na kasangkot sa pananaliksik, kabilang ang mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng Sheffield, ay naniniwala na ang data na ito ay may mga implikasyon para sa pag-unawa sa paglipat ng enerhiya sa pagitan ng mga layer ng araw. Maaari rin itong makatulong na ipaliwanag kung bakit ang pinakalabas na layer ng araw, na kilala bilang corona, ay daan-daang beses na mas mainit kaysa sa ibabaw, na kilala bilang photosphere, na salungat sa kung ano ang inaasahan.

Ang mga obserbasyon mula sa DKIST ay nagpapakita at nagpapatunay ng isang serpentine topology ng magnetic field sa mas mababang solar atmosphere, na kilala bilang chromosphere. Ang pag-unawa sa magnetic field geometry ay mahalaga para sa pag-unawa sa iba't ibang masiglang phenomena na nagtutulak ng plasma dynamics sa solar atmosphere. Ang mga magnetic field na ito ay inaakalang responsable din sa pagpapagana ng pinakamalaking pagsabog sa solar system na kilala bilang Coronal Mass Ejections (CMEs).

Ang DKIST, na pinasinayaan noong 2022, ay isang groundbreaking solar optical telescope na nagbibigay-daan sa record-breaking na mga obserbasyon ng araw. Ang teleskopyo ay may resolving power na katumbas ng pagkakita ng 50p coin sa Manchester mula sa London. Ang proyekto, na pinangunahan ng Queen's University Belfast sa pakikipagtulungan sa iba't ibang institusyon, ay ginamit ang kapangyarihan ng DKIST upang ipakita ang isang bagong kumplikadong pattern ng enerhiya sa magnetic field ng araw na kahawig ng isang pagkakaiba-iba na parang ahas.

Ang mga nakaraang pag-aaral sa mga pagkakaiba-iba ng init sa pagitan ng corona at photosphere ay pangunahing nakatuon sa mga sunspot, na malaki at mataas ang magnetic na mga rehiyon. Gayunpaman, natuklasan ng mga mananaliksik na ang tinatawag na 'tahimik na araw' ay naglalaman ng mga convective cell na tinatawag na 'granules' na may mas mahina ngunit mas dynamic na magnetic field. Maaaring hawak ng mga butil na ito ang susi sa pagbabalanse ng badyet ng enerhiya ng chromosphere.

Ginamit ng pangkat ng pananaliksik ang DKIST upang obserbahan ang mga maliliit na pagkakaiba-iba sa direksyon ng magnetic-field sa tahimik na photosphere. Ang hindi inaasahang pagtuklas ng isang kumplikadong pattern na naaayon sa isang tulad-snake na pagkakaiba-iba sa magnetic orientation ay nagmumungkahi ng pagpapakawala ng enerhiya sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na magnetic reconnection. Ito ay kapag ang dalawang magnetic field na nakaturo sa magkasalungat na direksyon ay nakikipag-ugnayan at naglalabas ng enerhiya na nag-aambag sa pag-init ng atmospera.

Ang mga natuklasan na ito ay nagdadala sa mga siyentipiko ng isang hakbang na mas malapit sa pag-unawa sa mga misteryo ng araw. Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga kumplikado ng magnetic field ng araw, umaasa ang mga mananaliksik na mabigyang-liwanag ang mga mekanismo na responsable sa pagpapagana ng araw at ang sumasabog na pagkilos nito.

Source:

– Unibersidad ng Sheffield

Pagsipi:

– Ryan J. Campbell et al, DKIST Unveils the Serpentine Topology of Quiet Sun Magnetism in the Photosphere, The Astrophysical Journal Letters (2023). DOI: 10.3847/2041-8213/acf85d

University of Sheffield (phys.org)