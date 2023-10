Nakakuha ang mga Astronomo ng Bagong Insight sa Magnetic Field ng Araw Gamit ang Cutting-Edge na Solar Telescope

By

Ang mga astronomo ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa paglutas ng mga misteryo ng magnetic field ng Araw, salamat sa groundbreaking data na nakolekta mula sa Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) sa Hawaii. Ang makapangyarihang solar telescope na ito, na pinamamahalaan ng US National Science Foundation (NSF), ay nagbigay ng pinakadetalyadong representasyon ng magnetic field ng Araw hanggang sa kasalukuyan.

Ang isa sa mga pangunahing natuklasan mula sa data ay ang pagtuklas ng isang serpentine o tulad ng ahas na topology sa magnetic field ng "tahimik" na ibabaw ng Araw, na kilala rin bilang chromosphere. Ang bagong insight na ito sa magnetic field geometry ay mahalaga para sa pag-unawa sa masiglang phenomena na nagtutulak sa dynamics ng plasma sa solar atmosphere.

Ang mga mananaliksik, kabilang ang mga siyentipiko mula sa Unibersidad ng Sheffield sa UK, ay naniniwala na ang data na ito ay makakatulong na matugunan ang isang matagal nang palaisipan sa astrophysics: ang matinding pagkakaiba sa mga temperatura sa pagitan ng pinakamalawak na layer ng Araw, na kilala bilang ang corona, at ang ibabaw nito, ang photosphere. Ang korona ay daan-daang beses na mas mainit kaysa sa photosphere, taliwas sa inaasahan.

Ang parang ahas na pattern sa magnetic field ay maaaring gumanap ng isang papel sa pagpapasigla ng solar plasma sa temperatura ng milyun-milyong Kelvin. Ang mga magnetic field na ito ay pinaniniwalaan din na responsable para sa pinakamalaking pagsabog sa Solar System, na kilala bilang Coronal Mass Ejections (CMEs).

Noong nakaraan, karamihan sa mga pananaliksik sa mga pagkakaiba-iba ng init sa pagitan ng corona at photosphere ay nakatuon sa mga sunspot, malaki at mataas na magnetic na mga rehiyon sa ibabaw ng Araw. Gayunpaman, binibigyang-diin ng mga bagong natuklasan ang kahalagahan ng pag-aaral ng "tahimik na araw" at ang mga convective cell nito na tinatawag na "mga butil," na mayroong mas mahina ngunit mas dynamic na magnetic field.

Ang hindi pa nagagawang kapangyarihan ng paglutas ng DKIST ay nagbigay-daan sa mga mananaliksik na makita ang mga kumplikadong variation sa direksyon ng magnetic-field, na nagmumungkahi ng paglitaw ng magnetic reconnection. Ang prosesong ito ay nagsasangkot ng dalawang magnetic field na tumuturo sa magkasalungat na direksyon na nakikipag-ugnayan at naglalabas ng enerhiya na nag-aambag sa pag-init ng kapaligiran ng Araw.

Ang pananaliksik na isinagawa ng isang internasyonal na pangkat ng mga siyentipiko, kabilang ang mga mula sa Queen's University Belfast, ang NSF's National Solar Observatory, at ang Max Planck Institute para sa Solar System Research sa Germany, ay nai-publish sa Astrophysical Journal Letters.

Ang tagumpay na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang patungo sa pag-unawa sa mga gawain ng ating nagbibigay-buhay na bituin, ang Araw. Ang DKIST solar telescope ay nagbukas ng mga bagong paraan sa solar physics at nagbigay ng mga kamangha-manghang resulta na nakabuo ng kaguluhan sa mga siyentipiko sa iba't ibang institusyon.

Pinagmulan: The University of Sheffield, Science and Technology Facilities Council, Queen's University Belfast.