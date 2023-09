Microcombs: Pag-unlock sa Potensyal ng Mga Laser na Mataas ang Pagganap

Ang mga mananaliksik sa Chalmers University of Technology sa Sweden ay nakamit ang isang makabuluhang tagumpay sa pagbuo ng mga microcomb, na ginagawa itong sampung beses na mas mahusay at nagbubukas ng pinto sa mga bagong tuklas sa paggalugad sa kalawakan at pangangalaga sa kalusugan. Ang mga microcomb, na mahalagang mga pinuno na gawa sa liwanag, ay may potensyal na baguhin ang iba't ibang larangan dahil sa kanilang kakayahang tumpak na sukatin ang mga frequency.

Gumagana ang microcomb sa pamamagitan ng paggamit ng laser upang magpadala ng mga photon na umiikot sa loob ng microresonator, na naghahati sa liwanag sa malawak na hanay ng mga frequency. Ang mga frequency na ito ay nakaposisyon nang may kaugnayan sa isa't isa, na lumilikha ng isang bagong uri ng pinagmumulan ng liwanag na may maraming frequency nang sabay-sabay, katulad ng mga laser.

Ang mga aplikasyon ng microcombs ay malawak, mula sa pag-calibrate ng mga instrumento na ginagamit sa paghahanap ng mga exoplanet hanggang sa pagsubaybay sa kalusugan ng isang tao sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga sample ng hininga. Gayunpaman, ang mga nakaraang microcomb ay nahaharap sa mga limitasyon sa mga tuntunin ng kahusayan, na pumipigil sa kanila na matanto ang kanilang buong potensyal.

Nalampasan ng mga mananaliksik sa Chalmers University ang limitasyong ito sa pamamagitan ng pagbuo ng isang paraan na nagpapataas ng laser power ng microcomb ng sampung beses at nagpapataas ng kahusayan nito mula sa humigit-kumulang 1 porsiyento hanggang 50 porsiyento. Ang pamamaraang ito ay nagsasangkot ng paggamit ng dalawang microresonator, na nagtutulungan upang mapahusay ang pagganap ng microcomb.

Ang tagumpay na ito ay makabuluhan dahil nagdadala ito ng teknolohiyang laser na may mataas na pagganap sa mas malawak na hanay ng mga merkado. Halimbawa, maaaring gamitin ang mga microcomb sa mga lidar module para sa mga autonomous na sasakyan, GPS satellite, environmental sensing drone, at data center para sa bandwidth-intensive AI application.

Ang tumaas na kahusayan at kapangyarihan ng mga microcomb ay may potensyal na mapabilis ang mga pagsulong sa paggalugad sa kalawakan, pangangalaga sa kalusugan, at iba't ibang industriya. Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay daan para sa karagdagang mga pag-unlad sa teknolohiya ng laser at ipinapakita ang mga kakayahan sa pagbabago ng laro ng microcombs.

