Madilim na Enerhiya: Isang Makabuluhang Puwersa sa Uniberso

By

Ang isang kamakailang pagsukat ng Uniberso ay nagbigay ng karagdagang katibayan na ang madilim na enerhiya ay bumubuo ng isang malaking bahagi ng kosmos. Ayon sa mga natuklasan, ang dark energy ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 69 porsiyento ng kabuuang density ng matter-energy, na nag-iiwan ng 31 porsiyento para sa parehong normal na matter at dark matter.

Ang normal na bagay, na kilala rin bilang baryonic matter, ay kinabibilangan ng mga bituin, kalawakan, atomo, at buhay, at tinatayang bumubuo lamang ng 20 porsiyento ng kabuuang bagay. Ang madilim na bagay, na binubuo ng hindi pa natuklasang mga subatomic na particle, ay bumubuo sa natitirang 80 porsyento. Ang madilim na enerhiya, sa kabilang banda, ay isang puwersa na responsable para sa pabilis na paglawak ng Uniberso. Hindi pa natutukoy ng mga siyentipiko kung ano ang eksaktong madilim na enerhiya, ngunit gumaganap ito ng mahalagang papel sa density ng matter-energy.

Ang pag-unawa sa rate ng pagpapalawak ng Uniberso ay mahalaga para sa mga siyentipiko na maunawaan ang likas na katangian ng madilim na enerhiya at ang epekto nito sa pagpapalawak ng kosmiko. Ang pagtukoy sa density ng matter-energy ay maaaring magbigay ng liwanag sa hinaharap ng Uniberso, kung ito ay patuloy na lalawak nang walang katiyakan o kalaunan ay mababaligtad at lumiliit sa isang phenomenon na kilala bilang Big Crunch.

Upang sukatin ang dami ng madilim na enerhiya, umaasa ang mga astronomo sa mga kumpol ng kalawakan. Ang mga kumpol na ito ay nabuo sa loob ng bilyun-bilyong taon sa ilalim ng impluwensya ng grabidad. Sa pamamagitan ng paghahambing ng bilang at masa ng mga kalawakan sa isang kumpol at pagsasagawa ng mga numerical simulation, maaaring kalkulahin ng mga siyentipiko ang mga proporsyon ng bagay at enerhiya. Gumamit ang mga mananaliksik ng isang pamamaraan na tinatawag na GalWeight upang matantya ang masa ng mga kumpol ng kalawakan sa pamamagitan ng pagbibilang ng bilang ng mga kalawakan sa bawat kumpol. Sa pamamagitan ng paghahambing ng kanilang mga resulta sa mga kunwa na kumpol, natukoy nila na ang Uniberso ay binubuo ng 31 porsiyentong bagay.

Ang pagsukat na ito ay malapit na nakahanay sa mga nakaraang pagsisikap at iba pang mga sukat ng density ng matter-energy ng Uniberso, na nagbibigay ng mas tumpak na pagtatantya. Binibigyang-diin din nito ang kahalagahan ng kasaganaan ng kumpol bilang isang pamamaraan para sa pag-unawa sa mga parameter ng kosmolohiya.

Ang mga natuklasan ay nag-aambag sa isang mas mahusay na pag-unawa sa madilim na enerhiya at inilalapit tayo sa paglutas ng mga misteryo ng Uniberso.

Pinagmumulan:

– Ang Astrophysical Journal