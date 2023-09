Sinusuportahan ng Bagong Pagsusuri ng Gravity ng Mars ang Pag-iral ng Sinaunang Karagatan

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na pinamunuan ni Propesor Jaroslav Klokočník mula sa Astronomical Institute ng Czech Academy of Sciences ay gumamit ng isang nobelang paraan ng pagsusuri sa puwersa ng gravitational ng Mars upang magbigay ng karagdagang ebidensya para sa pagkakaroon ng hilagang Martian paleo-ocean. Ang pananaliksik, na inilathala sa journal Icarus, ay nagpapalawak sa mga nakaraang diskarte at nag-aalok ng mas detalyadong pag-unawa sa saklaw ng sinaunang karagatan.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay may makabuluhang implikasyon para sa paghahanap ng tubig sa Mars at ang potensyal para sa nakaraan o kasalukuyang buhay sa planeta. Napansin ng mga mananaliksik na ang pamamaraan ng pagsusuri ng gravity na ito ay maaaring ilapat sa iba't ibang mga disiplina tulad ng geology, geophysics, hydrology, at glaciology, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa celestial body.

Ang tradisyunal na diskarte sa pagmamapa ng isang planetary surface batay sa mga anomalya ng gravity lamang ay nalampasan ng mga may-akda, na nagpakilala ng isang bagong proseso na nagsuri ng mga aspeto ng gravity na kinakalkula mula sa mga sukat ng anomalya ng gravity. Ang mga aspeto ng gravity na ito ay nag-aalok ng mathematical characterization ng gravitational forces na ibinibigay ng iba't ibang mga surface feature sa Mars, tulad ng mga bundok at trenches.

Upang suportahan ang kanilang pagsusuri, ginamit ng mga mananaliksik ang topographic data na nakuha mula sa instrumento ng Mars Orbital Laser Altimeter sakay ng Mars Global Surveyor ng NASA. Na-map ng instrumento ang planeta sa loob ng 4 ½ taon, na nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa pag-unawa sa ibabaw ng Martian.

Ginamit din ng nakaraang gawain ni Propesor Klokočník ang pamamaraan ng pagsusuri ng gravity na ito upang kumpirmahin ang pagkakaroon ng mga paleolakes at paleoriver system sa ilalim ng Saharan sands sa Earth. Ginamit din ang pamamaraan sa paghahambing ng mga heyograpikong katangian ng Earth sa Venus, na tumutulong sa ating pag-unawa sa iba't ibang celestial body.

Ang makabagong diskarte sa pagsusuri ng gravity na ito ay nagpapakita ng potensyal para sa karagdagang paggalugad at pag-unawa sa Mars at sa kasaysayang heolohikal nito. Ito ay isang mahalagang hakbang pasulong sa paglutas ng mga misteryo ng nakaraan ng ating kalapit na planeta at ang posibilidad ng mga sinaunang karagatan.

