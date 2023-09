Sinusuportahan ng Bagong Paraan ang Pag-iral ng Sinaunang Karagatan sa Mars

By

Ang isang kamakailang pag-aaral ay gumamit ng isang nobelang pamamaraan upang pag-aralan ang gravitational force ng Mars, na nagbibigay ng karagdagang katibayan na ang planeta ay dating may malaking hilagang karagatan. Pinangunahan ni Propesor Jaroslav Klokočník mula sa Astronomical Institute ng Czech Academy of Sciences, ang pananaliksik ay tumutukoy sa saklaw ng hilagang Martian paleo-ocean nang mas detalyado.

Nai-publish sa journal Icarus, itinatampok ng pag-aaral ang paggamit ng gravity approach upang makita ang pagkakaroon ng tubig sa Mars. Dati nang naging matagumpay ang pamamaraang ito sa pagtukoy ng mga anyong tubig sa Earth, tulad ng baybayin ng isang matagal nang lawa sa hilagang Africa. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga aspeto ng gravity ng Mars, mas nauunawaan ng mga siyentipiko ang mga katangiang geological at hydrological ng planeta.

Gumamit ang mga mananaliksik ng isang proseso na binuo ng Klokočník, na kinabibilangan ng pagsusuri sa mga aspeto ng gravity na kinakalkula mula sa mga sukat ng anomalya ng gravity. Ang mga aspeto ng gravity ay mga produktong matematika na nagpapakilala sa mga anomalya ng gravitational ng isang planetary body. Bilang karagdagan, gumamit sila ng topographic data na nakuha ng Mars Global Surveyor ng NASA.

Ang bagong diskarte na ito ay makabuluhang nagpapabuti sa mga nakaraang pamamaraan ng pagmamapa ng ibabaw na batay lamang sa mga anomalya ng gravity. Sa pamamagitan ng pagsasama ng topographic na data, makakakuha ang mga siyentipiko ng mas komprehensibong pag-unawa sa heolohiya at geophysics ng Martian.

Ang mga implikasyon ng pananaliksik na ito ay higit pa sa Mars, dahil ang pamamaraan ng mga aspeto ng gravity ay inilapat din sa iba pang mga celestial na katawan. Sa isang hiwalay na pag-aaral na inilathala sa Scientific Reports, ginamit ang pamamaraan upang ihambing ang mga heyograpikong katangian ng Earth sa mga katangian ng Venus.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nag-aambag sa aming kaalaman sa kasaysayan ng geological ng Mars at nagbibigay ng karagdagang mga pahiwatig tungkol sa potensyal para sa buhay sa planeta. Ang pag-unawa sa pagkakaroon ng mga sinaunang karagatan sa Mars ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagtuklas ng posibilidad ng nakaraan o kasalukuyang mga anyo ng buhay.

Kahulugan:

Mga anomalya sa gravity: Mga lugar na may iba't ibang puwersa ng gravitational na ginagawa ng mga surface feature ng isang planetary body.

Mga aspeto ng gravity: Mga produktong matematika na nagpapakilala sa mga anomalya ng gravitational ng isang planetary body.

Topographic na data: Impormasyon tungkol sa hugis at elevation ng ibabaw ng lupa ng isang planeta o iba pang celestial body.

Pinagmumulan:

– Pag-aaral na inilathala sa journal Icarus, na kaanib sa American Astronomical Society's Division para sa Planetary Sciences.

– Pag-aaral na inilathala sa Scientific Reports.

– Jaroslav Klokočník – Propesor Emeritus sa Astronomical Institute ng Czech Academy of Sciences.

– Gunther Kletetschka – Associate Research Professor sa University of Alaska Fairbanks Geophysical Institute at kaanib sa Charles University sa Czech Republic.