Ang Siena Galaxy Atlas ay Nagbibigay ng Detalyadong Impormasyon sa Higit sa 380,000 Galaxies

By

Ang Siena Galaxy Atlas (SGA) ay isang bagong mapagkukunan na nag-aalok ng mga tumpak na sukat at detalyadong impormasyon sa higit sa 380,000 mga kalawakan. Ang atlas, na kumu-compile ng data mula sa tatlong survey na kilala bilang DESI Legacy Surveys, ay nagbibigay ng impormasyon sa mga lokasyon, hugis, at laki ng malalaking kalapit na galaxy. Ito ay malayang naa-access online para magamit ng mga mananaliksik at amateur astronomer.

Ang data na ginamit sa SGA ay nakolekta sa pagitan ng 2014 at 2017 bilang paghahanda para sa eksperimento ng Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Nilalayon ng eksperimentong ito na pag-aralan ang dark energy, isang hindi kilalang puwersa na nagpapabilis sa paglawak ng uniberso.

Sinasaklaw ng SGA ang halos kalahati ng kalangitan sa gabi, na may mga larawang nakunan sa optical at infrared na mga wavelength. Ito ay kabilang sa pinakamalaking survey sa kalawakan hanggang sa kasalukuyan. Ang data sa atlas ay nakakamit ng bagong antas ng katumpakan at nagbibigay ng impormasyon sa mga light profile ng mga galaxy, na ginagawa itong isang mahalagang mapagkukunan para sa pag-aaral ng mga kalapit na galaxy nang detalyado.

Bumubuo ang SGA sa mga siglo ng pagsisikap na imapa ang kalangitan sa gabi. Gumaganda ito sa mga nakaraang compilation ng galaxy sa pamamagitan ng pagbibigay ng maaasahang data sa mga posisyon, laki, at hugis ng mga galaxy, habang inaalis din ang mga entry na hindi mga galaxy, gaya ng mga bituin o artifact.

Ang komprehensibong mapagkukunang ito ay magtutulak ng pag-unlad sa iba't ibang sangay ng astronomiya at astrophysics. Makakatulong ito sa pagpili ng mga sample ng galaxy para sa naka-target na pagmamasid, pagpapahusay ng pananaliksik sa mga pattern ng pagbuo ng bituin at mga morpolohiya ng kalawakan, at mag-ambag sa pag-unawa sa pamamahagi ng dark matter sa uniberso.

Ang DESI Legacy Surveys, na nagbigay ng data para sa SGA, ay isinagawa gamit ang mga makabagong instrumento sa mga teleskopyo na pinapatakbo ng NOIRLab. Ang SGA, kasama ang data ng DESI Legacy Imaging Surveys, ay available sa astronomical na komunidad sa pamamagitan ng Community Science and Data Center ng NOIRLab.

Sa pangkalahatan, ang Siena Galaxy Atlas ay isang mahusay na tool na nagbibigay-daan sa mga astronomo na galugarin at pag-aralan ang isang malawak na koleksyon ng mga galaxy, na nag-aalok ng mga bagong insight sa mga misteryo ng uniberso.

Pinagmumulan:

– Ang Astrophysical Journal Supplement

– NOIRLab