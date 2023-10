Bagong Pagtuklas: Ang Lorrainosaurus Fossil ay Nagbigay Liwanag sa Maagang Ebolusyon ng Plesiosaur

By

Isang pangkat ng mga paleontologist mula sa iba't ibang institusyon ang nakagawa ng isang kapana-panabik na bagong pagtuklas tungkol sa ebolusyon ng mga plesiosaur, isang sinaunang clade ng mga nilalang sa dagat. Pinag-aralan ng mga mananaliksik ang isang fossil ng Lorrainosaurus na matatagpuan sa National Museum of Natural History ng Luxembourg at nalaman na ang mga plesiosaur ay umunlad nang mas maaga kaysa sa naunang naisip. Ang kanilang mga natuklasan ay inilathala sa journal Scientific Reports.

Ang mga Plesiosaur ay malalaki, parang pating na nilalang na naninirahan sa karagatan milyun-milyong taon na ang nakalilipas. Kilala sila sa kanilang laki at malalakas na panga, kaya tinawag silang "mga mamamatay-tao sa dagat." Sa pamamagitan ng kanilang pag-aaral, nalaman ng mga paleontologist na ang ilang mga species ng plesiosaur ay lumaki hanggang 14.5 metro ang haba at may dalawang pares ng mga palikpik sa gilid, na nagbibigay sa kanila ng higit na liksi sa paghabol sa biktima.

Ang fossil ng Lorrainosaurus ay natuklasan malapit sa Lorrain, France, ng mga baguhang paleontologist noong 1983. Ito ay pinag-aralan nang maglaon ng mga mananaliksik sa MNHN bago ito maipakita. Ang bagong pag-aaral ay muling tumingin sa fossil at kinilala ito bilang isang bagong genus, na pinangalanan nilang Lorrainosaurus. Napansin din ng mga mananaliksik na ang partikular na fossil na ito ay mas maliit kaysa sa iba pang kaugnay na mga specimen, na may sukat na mga 6 na metro ang haba.

Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga tampok ng fossil ng Lorrainosaurus at paghahambing ng mga ito sa iba pang mga natuklasan, natukoy ng pangkat ng pananaliksik na ang Lorrainosaurus ay isa sa mga pinakaunang plesiosaur, na nagbubunga ng mas malalaking marine reptile sa mga susunod na panahon. Bukod pa rito, natuklasan nila na ang mga plesiosaur ay umunlad nang mas maaga kaysa sa naunang pinaniniwalaan, mula pa noong Middle Jurassic period. Napag-alaman din nila na ang mga plesiosaur ay higit na naninirahan sa lugar na ngayon ay kanlurang Europa.

Ang bagong pagtuklas na ito ay nagbibigay ng mahalagang insight sa maagang ebolusyon at ekolohikal na kahalagahan ng plesiosaur. Itinatampok nito kung paano umiral at umunlad ang mga apex predator na ito sa loob ng humigit-kumulang 80 milyong taon. Ang karagdagang pananaliksik sa larangang ito ay patuloy na magpapalalim sa ating pag-unawa sa prehistoric marine life.

Pinagmumulan:

– Sven Sachs et al, Ang pagtaas ng macropredatory pliosaurids malapit sa Early-Middle Jurassic transition, Scientific Reports (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-43015-y

– Ang artikulo ng balita sa Phys.org: Ang bagong pagtingin sa isang Lorrainosaurus sa isang museo ay natagpuan na ang mga plesiosaur ay umunlad nang mas maaga kaysa sa naisip