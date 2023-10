Isang Iminungkahing Batas ng Kalikasan: Pagtaas ng Pagiging Kumplikado sa Mga Natural na Sistema

Ang mga siyentipiko ay nagmungkahi ng isang bagong batas upang ipaliwanag ang ugali ng mga sistema na tumaas sa pagiging kumplikado. Ang batas na ito ay batay sa teorya ng ebolusyon ni Darwin at naglalayong magbigay ng pangkalahatang paliwanag para sa ebolusyon ng mga pisikal na sistema. Pinangunahan ng astrobiologist na si Dr. Michael L Wong, inilarawan ng mga mananaliksik kung ano ang tinutukoy nila bilang isang "nawawalang batas ng kalikasan".

Ang iminungkahing "batas ng pagpaparami ng functional na impormasyon" ay nagsasaad na ang isang system ay uunlad at tataas sa pagiging kumplikado kapag maraming iba't ibang mga configuration ng system ang sumasailalim sa pagpili para sa isa o higit pang mga function. Pinapalawak ng batas na ito ang konsepto ng "survival of the fittest" at kasama ang pagpili para sa stability, novelty, at kakayahang ipagpatuloy ang mga pangunahing proseso.

Ang mga mananaliksik ay nangangatuwiran na ang batas na ito ay nalalapat sa lahat ng mga kumplikadong sistema, mula sa atomic hanggang sa mga planetary scale, kabilang ang buhay sa Earth at potensyal na kahit na artipisyal na katalinuhan. Ang pangunahing konsepto ay ang ideya ng 'selection for function', kung saan ang mga umuusbong na system ay nagpapakita ng combinatorial richness at sumasailalim sa pagpili batay sa kanilang kakayahang magsagawa ng mga partikular na function.

Ayon sa mga siyentipiko, ang pagbabalangkas ng batas na ito ay nagbibigay ng bagong pananaw sa ebolusyon ng magkakaibang sistema sa uniberso. Maaari itong magkaroon ng malawak na implikasyon sa pag-unawa sa pinagmulan ng uniberso at kung paano ito nabuo sa paglipas ng panahon. Iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang batas na ito ay maaaring makatulong na mahulaan ang pagbuo ng mga hindi pamilyar na sistema, tulad ng organic chemistry sa buwan ng Saturn na Titan.

Gayunpaman, hindi lahat sa komunidad ng siyentipiko ay kumbinsido sa iminungkahing batas na ito. Ang ilan ay nangangatuwiran na habang ang magkakaibang mga sistema ay maaaring lumitaw sa walang buhay na mundo, ito ay hindi kinakailangang nangangailangan ng isang bagong pinagbabatayan na prinsipyo tulad ng pagpili ng Darwinian.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay liwanag sa kumplikadong katangian ng mga sistema at ang mga puwersang nagtutulak sa kanilang ebolusyon. Nag-aalok ito ng bagong balangkas para sa pag-unawa sa ebolusyon ng mga pisikal na sistema at kung paano sila maaaring makipag-ugnayan sa artificial intelligence sa hinaharap.

Pinagmumulan:

– Mga Kahulugan:

– Batas ng pagpaparami ng functional na impormasyon: Isang iminungkahing batas na nagsasaad na ang mga system ay nagbabago at lumalaki sa pagiging kumplikado kapag ang iba't ibang mga configuration ng system ay sumasailalim sa pagpili para sa isa o higit pang mga function.

– Darwinian theory: Ang teorya ng ebolusyon sa pamamagitan ng natural selection na iminungkahi ni Charles Darwin, kung saan ang mga pagkakaiba-iba at katangian ng mga indibidwal ay humahantong sa kaligtasan ng buhay at pagpaparami ng mga may kapaki-pakinabang na katangian.