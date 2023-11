Nakukuha ng James Webb Telescope ang Nakamamanghang View ng Milky Way Galaxy's Center

By

Ang James Webb Telescope, ang pinakamakapangyarihang teleskopyo na nakatutok sa mga bituin, ay muling nagpamangha sa mga siyentipiko sa pinakabagong larawan nito na kumukuha sa siksik na sentro ng ating kalawakan. Ang imahe, na inilabas ng NASA, ay nagbibigay ng hindi pa nakikitang antas ng detalye ng rehiyon na kilala bilang Sagittarius C, humigit-kumulang 300 light years ang layo mula sa gitnang black hole ng Milky Way.

Hindi tulad ng anumang nakaraang infrared na data na nakolekta, ang imahe ng James Webb Telescope ay nagpapakita ng maraming mga bagong tampok at detalye, na nagpapahintulot sa mga mananaliksik na pag-aralan ang pagbuo ng bituin sa matinding kapaligiran na ito nang may hindi pa nagagawang katumpakan. Ang koponan ng pagmamasid, na pinamumunuan ni Samuel Crowe, isang dedikadong undergraduate na mag-aaral sa Unibersidad ng Virginia, ay nagpahayag ng kanilang pananabik tungkol sa kayamanan ng impormasyon na natuklasan ng teleskopyo.

Ang Sagittarius C, na naka-highlight sa larawan, ay isang stellar factory na ipinagmamalaki ang tinatayang 500,000 bituin. Ang rehiyon na ito ay nagpapakita ng isang natatanging pagkakataon para sa mga siyentipiko na subukan ang mga kasalukuyang teorya ng pagbuo ng bituin dahil sa matinding kondisyon nito. Si Jonathan Tan, isang propesor sa Unibersidad ng Virginia, ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng sentrong galactic bilang isang lugar ng pagsubok para sa mga teoryang ito.

Ang imahe ay nagpapakita ng kilalang infrared-dark na ulap, mga pormasyon ng siksik na gas at alikabok na humahadlang sa pagtingin sa mga bituin sa loob at likod ng mga ito. Sa kabila ng kanilang mapaghamong kalikasan, ang James Webb Telescope ay nagawang tumagos sa mga ulap na ito, na nagbibigay liwanag sa Sagittarius C na hindi kailanman.

Higit pa sa kaakit-akit na kagandahan ng larawan, ang mga astronomo ay nakakakuha ng maraming siyentipikong pananaw. Ang nakikitang kawalan ng laman sa tuktok ng imahe ay aktwal na kumakatawan sa pagkakaroon ng isang infrared-dark na ulap, siksik na nakaimpake sa punto ng pagharang sa liwanag mula sa mga bituin sa kabila nito. Ang mga kulay cyan na patch sa ibaba ng infrared-dark na ulap ay nagpapahiwatig ng malakihang paglabas ng ionized hydrogen, isang phenomenon na pangunahing nauugnay sa mga bagong nabuong bituin. Nakapagtataka, ang laki at pag-aayos ng seksyong ito ay nakaintriga sa mga mananaliksik, na umaasa na tuklasin pa ito.

Inilarawan ni Rubén Fedriani, isang co-investigator ng proyekto sa Instituto Astrofísica de Andalucía sa Spain, ang galactic center bilang isang magulong lugar na puno ng magnetized gas clouds na sumasailalim sa pagbuo ng bituin, na nagbibigay ng kanilang impluwensya sa nakapalibot na gas sa pamamagitan ng hangin, jet, at radiation. . Ang kasaganaan ng data ng James Webb Telescope na nauukol sa matinding kapaligirang ito ay nagbukas ng mga bagong paraan ng pananaliksik at pagsusuri.

Kapansin-pansin, kinukunan din ng larawan ang isang napakalaking protostar na umuusbong mula sa infrared-dark na ulap, na higit sa 30 beses ang masa ng ating Araw. Sa kabila ng layo nitong humigit-kumulang 25,000 light-years mula sa Earth, ang rehiyong ito ay nananatiling sapat na naa-access para masuri ng mga astronomo ang mga indibidwal na bituin, na naglalapit sa atin sa paglutas ng mga misteryo ng stellar evolution.

Mahusay na ibinubuod ni Samuel Crowe ang kahalagahan ng nakamit ng James Webb Telescope, na nagsasabi, "Ang malalaking bituin ay mga pabrika na gumagawa ng mabibigat na elemento sa kanilang mga nuclear core, kaya ang pag-unawa sa mga ito ay parang pag-aaral sa pinagmulan ng karamihan sa uniberso."

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Ano ang isiniwalat ng kamakailang larawan ng James Webb Telescope?

Ang pinakabagong larawan ng James Webb Telescope ay nagbigay ng hindi pa nakikitang view ng siksik na sentro ng ating kalawakan, na nagpapakita ng bumubuo ng bituin na rehiyon na tinatawag na Sagittarius C at nagbubunyag ng maraming bagong feature at detalye.

Bakit makabuluhan ang Sagittarius C para sa mga siyentipiko?

Ang Sagittarius C ay itinuturing na isang stellar factory, na nagtataglay ng humigit-kumulang 500,000 na mga bituin at nagpapakita ng pagkakataon para sa mga siyentipiko na subukan ang mga teorya ng pagbuo ng bituin sa matinding mga kondisyon.

Ano ang infrared-dark clouds?

Ang mga infrared-dark na ulap ay mga pormasyon ng siksik na gas at alikabok na karaniwang humahadlang sa pagtingin sa mga bituin sa loob at likod ng mga ito. Hinaharangan ng mga ulap na ito ang kahit na mga partikular na wavelength ng infrared na ilaw, na ginagawang mahirap itong pag-aralan.

Anong mga insight ang nakuha ng mga astronomo mula sa imahe?

Ang imahe ay nagpapahintulot sa mga astronomo na obserbahan ang malakihang paglabas ng ionized hydrogen sa ibaba ng infrared-dark cloud, pati na rin ang nakakaintriga na parang karayom ​​na spike na umaabot sa mga random na direksyon. Ang mga obserbasyong ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga proseso ng pagbuo ng bituin.

Gaano kalapit ang mga pinag-aralan na bagay sa Earth?

Ang buong rehiyon na inilalarawan sa larawan ay humigit-kumulang 25,000 light-years ang layo mula sa Earth. Gayunpaman, nananatiling malapit ito para sa mga astronomo na pag-aralan ang mga indibidwal na bituin at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa stellar evolution at elemental na produksyon.