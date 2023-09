Natuklasan ang Hindi Pangkaraniwang Hybrid Hummingbird sa Peru

Isang hindi pa na-dokumentado na hybrid na hummingbird ang natuklasan sa Cordillera Azul National Park sa Peruvian Andes. Ang ibon ay resulta ng hybridization ng dalawang magkaibang species na katutubong sa kanlurang South America: ang Pink-throated Brilliant hummingbird at ang Rufous-webbed Brilliant hummingbird. Hinahamon ng pagtuklas na ito ang paniwala na ang magkahiwalay na species ng hummingbird ay hindi nag-interbreed. Ang hybrid na ibon ay may kakaibang gold-throated na kulay na kumbinasyon ng mga pink na lalamunan ng mga magulang na species nito. Ipinapalagay ng mga mananaliksik na ang mga hybrid na tulad nito ay maaaring mag-ambag sa pagkakaiba-iba ng mga kulay ng istruktura na matatagpuan sa buong puno ng pamilya ng hummingbird.

Nakukuha ng mga balahibo ang kanilang baseng kulay mula sa mga pigment, ngunit ang mga balahibo ng hummingbird ay iridescent, ibig sabihin, ang kanilang kulay ay natutukoy sa pamamagitan ng kung paano nababaluktot at sinasala ang liwanag habang tinatamaan nito ang mga balahibo mula sa iba't ibang anggulo. Ang gold-throated na kulay ng hybrid hummingbird ay resulta ng mga kumplikadong paraan kung saan tinutukoy ang mga kulay ng iridescent na balahibo. Ang paghahalo ng mga kumplikadong recipe para sa kulay ng balahibo mula sa dalawang magulang na species nito ay nagresulta sa kakaibang kulay ng hybrid na ibong ito.

Ang mga hybrid na hummingbird na tulad nito ay bihira at ang kanilang pag-iral ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa dalas at papel ng hybridization sa ebolusyon ng hummingbird. Ang pagtuklas na ito ay nagbukas ng mga bagong paraan ng pagtatanong para sa mga mananaliksik at nagbibigay ng mga insight sa pagiging kumplikado ng genetika at kulay ng hummingbird.

Pinagmumulan:

Ang pinagmulang artikulo mula sa Field Museum ng Chicago ay pinamagatang "Nakahanap ang Mga Mananaliksik ng Hindi Pangkaraniwang Hybrid Hummingbird sa Peru" at na-publish sa journal na Royal Society Open Science.

Ang Hattiesburg American, bahagi ng USA TODAY Network, ay nagbibigay ng mga karagdagang katotohanan tungkol sa mga hummingbird sa Americas.

Kahulugan:

Hybridization: Ang proseso ng pag-aanak sa pagitan ng mga indibidwal ng dalawang magkaibang species o genetically different populations.

Pinagmumulan:

– Artikulo: Nakahanap ang mga Mananaliksik ng Hindi Pangkaraniwang Hybrid Hummingbird sa Peru (Chicago's Field Museum)

– Artikulo: 14 na katotohanan tungkol sa mga hummingbird (The Hattiesburg American, bahagi ng USA TODAY Network)