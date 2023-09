Nakukuha ng Hubble Space Telescope ng NASA ang Nakamamanghang Tulay ng Gas at Alikabok sa Pagitan ng mga Galax

By

Nakuha ng Hubble Space Telescope ng NASA ang isang nakamamanghang imahe ng isang tulay ng gas at alikabok na nagkokonekta sa dalawang kalawakan sa bingit ng pagsasama. Ang kosmikong tulay na ito, na matatagpuan sa loob ng system Arp 107, ay nakakabighani ng mga siyentipiko at mahilig sa kalawakan.

Ang Arp 107, na humigit-kumulang 465 million light-years ang layo mula sa Earth, ang focus ng joint mission ng NASA at ng European Space Agency (ESA). Ang misyon ay naglalayong alisan ng takip ang mga misteryo ng hindi gaanong kilalang mga miyembro ng sistemang ito.

Ang kamakailang nakuhang larawan ay kitang-kitang nagtatampok ng Seyfert Galaxy, na kilala sa aktibong galactic nucleus nito. Ang natatanging celestial entity na ito ay pinangungunahan ng isang malaking spiral arm na eleganteng kurba sa paligid ng core nito, na pinalamutian ng maraming namumuong bituin. Kapansin-pansin, utang ng mga bituin na ito ang kanilang pagsilang at ningning sa mayamang reserba ng mga materyales na nagmula sa mas maliit na kalawakan kung saan malapit nang magsanib ang Seyfert Galaxy.

Ang aktibong galactic nucleus ng Seyfert Galaxy ay nagbibigay ng nakakasilaw na display, na nagpapalabas ng isang maningning na glow na katangian ng mga materyales na kinukuha ng gitnang black hole. Ang matinding radiation na ito ay may potensyal na liliman ang sama-samang liwanag ng bawat bituin sa loob ng kalawakan.

Sa kabaligtaran, ang mas maliit na kalawakan sa Arp 107 ay lumilitaw na mas mahina, lalo na sa mga spiral arm nito, na nagpapahiwatig ng pagsipsip nito sa mas malaking Seyfert Galaxy. Ang mga Seyfert galaxy, tulad ng Arp 107, ay kapansin-pansin dahil ang radiation mula sa kanilang buong galaxy ay maaaring obserbahan sa kabila ng napakalawak na ningning ng kanilang aktibong core.

Parehong ang Seyfert Galaxy at ang mas maliit na kalawakan sa Arp 107 ay bahagi ng "Atlas of Peculiar Galaxies," isang compilation na nilikha ng Halton Arp noong 1966. Ang pagtuklas na ito ay hindi lamang nagpapakita ng kanilang kahanga-hangang kagandahan ngunit nagpapalalim din sa ating pag-unawa sa kosmos at sa kadakilaan. ng celestial evolution.

Habang patuloy na nagtatagpo ang dalawang kalawakan na ito, sabik na hinihintay ng mga siyentipiko at mahilig sa astronomy ang mga paghahayag at mga lihim na ilalabas ng pagsasanib na ito. Tanging oras at karagdagang mga obserbasyon ng Hubble Space Telescope ang magbibigay ng mga sagot.

