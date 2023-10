Isang Bagong Atlas of Galaxies ang Nagbibigay ng Detalyadong View ng Ating Cosmic Neighbors

Ang isang kamakailang inilabas na atlas ay nagbibigay-daan sa mga user na galugarin ang kalangitan sa gabi sa hindi pa nagagawang detalye, na nagbibigay ng maraming impormasyon sa halos 400,000 malalaking kalawakan. Nag-aalok ang Siena Galaxy Atlas (SGA) ng multiwavelength na optical at infrared na mga imahe, gayundin ng mga light profile, na ginagawa itong unang galactic atlas na nagsama ng naturang data. Ang atlas ay sumasakop sa 20,000 square degrees at sumasaklaw sa humigit-kumulang kalahati ng kalangitan sa gabi.

Ang mga nakaraang compilation ng galactic data ay madalas na sinasalot ng mga error sa mga posisyon, laki, at hugis ng mga galaxy, pati na rin ang pagsasama ng mga non-galactic na bagay. Gayunpaman, tinutugunan ng SGA ang mga isyung ito, na nag-aalok ng mga tumpak na posisyon, sukat, at sukat ng liwanag para sa isang malaking sample ng mga galaxy. Ang antas ng katumpakan na ito ay hindi pa mapagkakatiwalaang magagamit noon para sa napakaraming koleksyon ng mga galaxy.

Ang SGA dataset ay resulta ng tatlong pag-scan na isinagawa sa pagitan ng 2014 at 2017 bilang bahagi ng Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Surveys. Ang mga teleskopyo mula sa NOIRLab ng National Science Foundation, kasama ang Steward Observatory ng University of Arizona at ang data mula sa WISE satellite ng NASA, ay ginamit upang mangolekta ng kinakailangang impormasyon.

Ang SGA ay hindi lamang nagbibigay ng mahalagang data para sa mga astronomer ngunit nagbibigay-daan din sa publiko na tingnan at kilalanin ang mga kalapit na galaxy. Ang atlas ay isang mahalagang tool para sa pag-aaral ng mga pattern sa mga populasyon ng mga bagay, pagsusuri ng mga lumilipas na phenomena, pag-unawa sa galactic physics, at pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa ugnayan sa pagitan ng mga galaxy at dark matter. Bilang karagdagan, ang SGA ay maaaring mag-ambag sa isang mas mahusay na pag-unawa sa pamamahagi ng mga kalawakan at ang kanilang koneksyon sa malaganap na madilim na bagay na nangingibabaw sa uniberso.

Ang paglabas ng komprehensibong dataset ng SGA ay inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa parehong astronomical na pananaliksik at pakikipag-ugnayan ng publiko sa kosmos. Ngayon, sinumang may interes na tuklasin ang mga misteryo ng kalangitan sa gabi ay maaaring ma-access ang mahalagang mapagkukunang ito.

Pinagmumulan:

– Arjun Dey, astronomer mula sa NOIRLab ng National Science Foundation

– Ang propesor sa pisika ng Siena College at nangunguna sa proyekto ng SGA na si John Moustakas

– Direktor ng Programa ng NSF para sa NOIRLab, Chris Davis