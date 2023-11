Ang mga Bagong Fossil sa Brazil ay Nagbigay Liwanag sa Enigmatic Silesaurids

Ang isang kamakailang pagtuklas ng mga fossil sa Rio Grande do Sul, ang pinakatimog na estado ng Brazil, ay nagdagdag ng isang bagong layer ng pagiging kumplikado sa pag-aaral ng silesaurids, isang grupo ng mga dinosauriform na nabuhay noong panahon ng Triassic. Ang mga fossil na ito ay nagdulot ng intriga sa mga mananaliksik, dahil nagbibigay sila ng mahahalagang pananaw sa kasaysayan ng ebolusyon ng mga silesaurid at ang kanilang kaugnayan sa mga dinosaur.

Ang fossil assemblage, na natagpuan noong 2014 sa isang site na tinatawag na Waldsanga sa Santa Maria Formation, ay binubuo ng mga buto mula sa maraming indibidwal. Bagaman mahirap matukoy kung ang lahat ng mga buto ay nabibilang sa parehong mga species, iminumungkahi ng ebidensya na mayroon sila. Ang paghahanap na ito ay makabuluhan dahil ito ay nagdaragdag sa umiiral na kaalaman ng mga hayop na naninirahan sa lugar sa panahon ng Triassic.

Ang assemblage, na may label na UFSM 11579, ay ang ikaapat na silesaurid find sa Brazil at ang pangalawa mula sa edad ng Carnian. Ang mga fossil na ito ay matatagpuan sa Stratigraphy at Paleobiology Laboratory ng Federal University of Santa Maria. Ang mga mananaliksik na nagsuri sa mga fossil ay inihambing ang kanilang mga katangian sa mga umiiral na phylogenetic tree ng silesaurids at napagpasyahan na sila ay bahagi nga ng silesaurid lineage, kahit na hindi sila kumakatawan sa isang bagong species.

Ang mga Silesaurid ay kadalasang quadruped at may sukat mula isa hanggang tatlong metro ang haba. Sila ay may mahabang hulihan na mga binti at payat na binti sa harap. Ang mga fossil ay natagpuan sa Timog Amerika, Hilagang Amerika, Aprika, at Europa, na nagbibigay ng katibayan ng kanilang malawakang pamamahagi sa panahon ng Triassic.

Sa isang hiwalay na pag-aaral, ang mga mananaliksik ay nakatuon sa dental anatomy ng silesaurids upang makakuha ng karagdagang mga insight sa kanilang ebolusyonaryong relasyon sa mga dinosaur. Ang kanilang pagsusuri ay nagsiwalat na ang dental attachment at implantation sa pinag-aralan na species, kabilang ang UFSM 11579, ay kahawig ng mga dinosaur at crocodile. Iminumungkahi ng paghahanap na ito na ang mga silesaurid ay maaaring kumakatawan sa isang intermediate na yugto sa pagitan ng sinaunang kondisyon ng mga naka-fused na ngipin at ang nagmula na kondisyon kung saan ang mga ngipin ay naka-angkla sa jawbone ng ligaments.

Ang mga natuklasan sa pagtatanim ng ngipin ay hindi tiyak na pinagkaiba ang mga silesaurid mula sa iba pang mga dinosauriform, ngunit nagbibigay sila ng mapanghikayat na ebidensya na ang mga silesaurid ay malapit na nauugnay sa mga dinosaur. Upang isulong ang aming pag-unawa sa kasaysayan ng ebolusyon ng grupong ito, binibigyang-diin ng mga mananaliksik ang kahalagahan ng mga detalyadong pag-aaral ng phylogenetic na may kasamang masusing pagsusuri ng mga fossil sa mga koleksyon.

Ano ang silesaurids?

Ang Silesaurids ay isang pangkat ng mga dinosauriform na umiral noong panahon ng Triassic. Itinuturing silang malapit na kamag-anak ng mga dinosaur at may mahalagang papel sa maagang ebolusyon ng mga dinosaur.

Saan natuklasan ang mga bagong silesaurid fossil?

Ang mga bagong silesaurid fossil ay natuklasan sa Rio Grande do Sul, ang pinakatimog na estado ng Brazil, sa isang lugar na tinatawag na Waldsanga sa Santa Maria Formation. Ang site na ito ay kilala sa mga mayamang fossil finds.

Ano ang kahalagahan ng bagong fossil assemblage?

Ang bagong fossil assemblage ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa evolutionary history ng silesaurids. Bagaman mahirap matukoy ang eksaktong mga species na kinakatawan ng mga fossil, ang ebidensya ay nagmumungkahi na sila ay kabilang sa silesaurid lineage.

Paano nakakatulong ang mga bagong natuklasan sa ating pag-unawa sa mga silesaurids?

Ang pagsusuri ng dental anatomy sa silesaurids ay nagsiwalat ng pagkakatulad sa mga dinosaur at buwaya. Iminumungkahi nito na ang mga silesaurid ay maaaring kumakatawan sa isang intermediate na yugto sa ebolusyon ng pagtatanim ng ngipin. Sinusuportahan ng mga natuklasang ito ang ideya na ang mga silesaurid ay malapit na nauugnay sa mga dinosaur.

Ano ang susunod na hakbang sa pag-aaral ng silesaurids?

Binibigyang-diin ng mga mananaliksik ang pangangailangan para sa mga detalyadong phylogenetic na pag-aaral na kinabibilangan ng komprehensibong pagsusuri ng mga fossil. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga koleksyon at pagsusuri sa lahat ng mga fossil sa loob ng isang grupo, matutukoy ng mga mananaliksik ang mga katangian na nagpapahiwatig ng pagkakamag-anak sa loob ng grupo o sa ibang mga grupo. Ang maselang pananaliksik na ito ay mahalaga para sa pagsulong ng ating pag-unawa sa silesaurid evolution.

Saan ako makakahanap ng higit pang impormasyon tungkol sa pananaliksik?

Higit pang impormasyon tungkol sa pananaliksik ay matatagpuan sa artikulong "Anatomy at phylogenetic affinities ng isang bagong silesaurid assemblage mula sa Carnian beds ng south Brazil" na inilathala sa Journal of Vertebrate Paleontology.