Masyado bang Mataas ang Mga Pagtatantya ng Tubig na Yelo sa Buwan?

Ang isang kamakailang pag-aaral na pinangunahan ni Dr. Raluca Rufu mula sa Southwest Research Institute ay nagpapahiwatig na ang mga permanenteng shadowed region (PSR) ng Buwan, ang ilan sa mga pinakamalamig na lugar sa solar system, ay maaaring hindi kasing edad ng dating pinaniniwalaan. Ang mga PSR na ito, na matatagpuan sa mga poste ng Buwan, ay mga lugar kung saan ang sikat ng araw ay hindi kailanman umabot sa mga sahig ng malalalim na bunganga, na naghuhukay ng mga pabagu-bagong kemikal, kabilang ang tubig na yelo.

Ang mga kalkulasyon ng koponan ay nagmumungkahi na ang karamihan sa mga PSR ng Buwan ay hindi hihigit sa humigit-kumulang 3.4 bilyong taong gulang at maaaring naglalaman ng medyo batang mga deposito ng tubig na yelo. Ang paghahanap na ito ay may malaking implikasyon para sa aming pag-unawa sa mga mapagkukunan ng tubig sa Buwan, na itinuturing na mahalaga para sa napapanatiling lunar exploration at mga misyon sa kalawakan sa hinaharap.

Ang pagkakaroon ng tubig na yelo sa Buwan ay matagal nang interesado sa mga siyentipiko. Ang potensyal nito bilang isang mapagkukunan para sa mga astronaut ay maaaring paganahin ang paggawa ng rocket propellant at mapanatili ang mga sistema ng suporta sa buhay. Gayunpaman, ang edad ng mga PSR, kung saan ang tubig yelo ay naisip na nakulong, ay dating tinatayang mas matanda.

Kung ang mga PSR ay talagang mas bata kaysa sa naunang naisip, ito ay nangangahulugan na ang kasalukuyang mga pagtatantya ng tubig na yelo sa Buwan ay maaaring ma-overestimated. Ito ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa pagiging posible ng paggamit ng mga mapagkukunang ito para sa hinaharap na mga misyon sa buwan. Kakailanganin ang karagdagang pananaliksik at paggalugad upang matukoy ang tunay na lawak at pagkakaroon ng tubig na yelo sa Buwan.

Ang pag-aaral na isinagawa ni Dr. Raluca Rufu at ng kanyang koponan ay nagpapakita ng pangangailangan para sa patuloy na siyentipikong pagsisiyasat ng mga PSR ng Buwan. Ang pag-unawa sa edad at komposisyon ng mga rehiyong ito ay mahalaga para sa pagpaplano ng mga misyon sa hinaharap at epektibong paggamit ng lunar resources.

Pinagmumulan:

– NASA

– Southwest Research Institute