Bagong Pathway na Kinilala bilang Potensyal na Sanhi ng Pagkawala ng Pandinig na Kaugnay ng Edad

Natukoy ng mga mananaliksik sa University of Basel ang isang signaling pathway, na kilala bilang ang mTORC2-signaling pathway, na maaaring may mahalagang papel sa pagkawala ng pandinig na nauugnay sa edad. Kapag ang pathway na ito ay na-deactivate sa mga daga, nakaranas sila ng unti-unting pagkawala ng pandinig, at sa labindalawang linggo, sila ay ganap na nabingi. Iminumungkahi ng pag-aaral na habang ang paggawa ng mahahalagang protina sa signaling pathway na ito ay bumababa sa edad, maaari itong humantong sa pagbawas sa mga synapses at ang functionality ng auditory sensory cells, na sa huli ay nagdudulot ng pagkawala ng pandinig.

Ang pagtuklas ng landas na ito ay maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa hinaharap na mga therapeutic intervention. Sa kasalukuyan, ang mga hearing aid at cochlear implants ang tanging opsyon sa paggamot para sa mga indibidwal na nakakaranas ng pagkawala ng pandinig. Gayunpaman, kung ang ugnayan sa pagitan ng mTORC2-signaling pathway at ang pagkawala ng mga synapses ay napatunayan, maaari itong magbigay ng pundasyon para sa pagbuo ng mga bagong therapy. Ang panloob at gitnang tainga, kung saan matatagpuan ang mga auditory sensory cell, ay naa-access para sa mga lokal na pinangangasiwaan na mga gamot o gene therapies. Nagbubukas ito ng mga posibilidad para sa mga naka-target na paggamot na posibleng maibalik o mapabuti ang paggana ng mga auditory sensory cell.

Ang mTORC2-signaling pathway, na kumokontrol sa paglaki ng cell at cytoskeleton, ay hindi pa napag-aralan na may kaugnayan sa mga selula ng buhok sa panloob na tainga. Nalaman ng mga mananaliksik na kapag tinanggal nila ang isang gitnang gene ng landas na ito sa mga selula ng buhok ng mga daga, unti-unting nawala ang pandinig ng mga hayop. Ang karagdagang pagsusuri ay nagsiwalat na ang mga selula ng buhok ay nawala ang kanilang mga sensor, na nagreresulta sa pinaikling "maliit na buhok" na mahalaga para sa sound transduction. Bukod pa rito, bumaba ang bilang ng mga synapses na nagpapadala ng mga signal sa auditory nerve.

Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga mekanismong pinagbabatayan ng pagkawala ng pandinig na nauugnay sa edad. Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang kumpirmahin ang mga natuklasan at galugarin ang mga potensyal na therapeutic intervention batay sa kaalamang ito. Sa pangkalahatan, ang pag-unawa sa papel ng mTORC2-signaling pathway sa pagkawala ng pandinig ay maaaring humantong sa mga pinahusay na paggamot para sa mga indibidwal na nakakaranas ng pagkawala ng pandinig na nauugnay sa edad.

Source:

– “MTORC2 regulates auditory hair cell structure and function” ni Maurizio Cortada, Soledad Levano, Michael N. Hall, at Daniel Bodmer. iScience, Agosto 18, 2023.