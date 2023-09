Ang Uniberso ay binubuo ng 69% Dark Energy, Kinukumpirma ng Bagong Pagsukat

Natukoy ng mga astronomo na ang madilim na enerhiya ay bumubuo ng humigit-kumulang 69% ng kabuuang density ng matter-energy ng Uniberso. Iniiwan nito ang natitirang 31% sa normal na bagay (tulad ng mga bituin, kalawakan, at mga atomo) at madilim na bagay, isang misteryosong anyo ng bagay na nakakaapekto sa Uniberso sa pamamagitan ng grabidad.

Ang madilim na enerhiya ay isang hindi kilalang puwersa na responsable para sa pagbilis ng pagpapalawak ng Uniberso, habang ang madilim na bagay ay isang puwersang gravitational na hindi maipaliwanag ng mga kasalukuyang teorya. Naniniwala ang mga siyentipiko na humigit-kumulang 80% ng bagay sa Uniberso ay binubuo ng madilim na bagay, ang iba ay regular o 'baryonic' na bagay.

Upang sukatin ang density ng matter-energy ng Uniberso, gumamit ang mga astronomo ng mga kumpol ng mga kalawakan. Sa pamamagitan ng paghahambing ng bilang at masa ng mga kalawakan sa isang kumpol na may mga numerical simulation, maaaring kalkulahin ng mga siyentipiko ang mga proporsyon ng bagay at enerhiya. Ang pamamaraang ito ay batay sa katotohanan na ang mga kumpol ng kalawakan ay nabuo mula sa bagay na gumuho sa loob ng bilyun-bilyong taon sa ilalim ng grabidad.

Gumamit ang mga mananaliksik ng isang pamamaraan na tinatawag na GalWeight upang matantya ang masa ng mga kumpol ng kalawakan sa kanilang database. Pagkatapos ay nagsagawa sila ng mga simulation na may iba't ibang proporsyon ng dark energy at matter at nalaman na ang isang Universe na binubuo ng 31% matter ay pinakamahusay na tumugma sa mga naobserbahang galaxy cluster. Ang pagsukat na ito ay sumasang-ayon sa mga nakaraang pag-aaral at iba pang mga sukat ng density ng matter-energy.

Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa komposisyon ng Uniberso at tumutulong sa mga siyentipiko na maunawaan ang likas na katangian ng dark energy. Pinapahusay din nito ang ating pag-unawa sa pagpapalawak ng Uniberso, na may mga potensyal na implikasyon para sa hinaharap nito.

Mga Pinagmulan: Ang Astrophysical Journal