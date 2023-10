AI Tool Detects at Classifies Supernova, inaalis ang pangangailangan para sa pakikilahok ng tao

Matagumpay na natukoy, natukoy, at inuri ng isang bagong tool na artificial intelligence (AI) ang unang supernova nito. Ang groundbreaking na tagumpay na ito ay minarkahan ang unang pagkakataon na ang mga tao ay ganap na naalis sa proseso ng pagtukoy at pag-aaral ng malalakas na pagsabog ng kosmiko na ito.

Ang mga supernova ay napakalakas na pagsabog ng mga bituin na naglalabas ng napakaraming liwanag. Sa kasalukuyan, ang pagtuklas at pagsusuri ng mga supernova ay kinabibilangan ng parehong mga tao at mga robot. Gayunpaman, ang isang koponan na pinamumunuan ng Northwestern University ay bumuo ng isang ganap na automated system na tinatawag na Bright Transient Survey Bot (BTSbot) na nagpapabilis sa proseso at nag-aalis ng pagkakamali ng tao.

Upang sanayin ang algorithm ng AI, gumamit ang mga mananaliksik ng mahigit 1.4 milyong makasaysayang larawan mula sa 16,000 astronomical na mapagkukunan. Sa pamamagitan ng pagsusuri at pag-aaral mula sa napakaraming data na ito, mabilis na nasusuri at nauuri ng BTSbot ang mga bagong kandidato sa supernova.

Ang pag-alis ng mga tao mula sa loop ay hindi lamang nagpapataas ng kahusayan ng proseso ngunit nagbibigay-daan din para sa mas malalim na mga obserbasyon. Ang automated system na ito ay nagbibigay ng oras para sa research team na suriin ang kanilang mga obserbasyon at bumuo ng mga bagong hypotheses para ipaliwanag ang pinagmulan ng mga cosmic explosions na ito.

Si Adam Miller ng Northwestern University, na nanguna sa proyekto, ay nagpahayag ng kahalagahan ng tagumpay na ito, na nagsasabi, "Sa unang pagkakataon, isang serye ng mga robot at AI algorithm ang nag-obserba, nakilala, at nakumpirma ang pagtuklas ng isang supernova. Ito ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang pasulong dahil ang mga karagdagang pagpipino ay magbibigay-daan sa mga robot na ihiwalay ang mga partikular na subtype ng mga stellar explosions."

Matagumpay na nasubok ng team ang BTSbot sa isang bagong natuklasang kandidato ng supernova na pinangalanang SN2023tyk. Nakipagtulungan sa mga astronomer mula sa mga institusyon gaya ng Caltech, University of Minnesota, at mga unibersidad sa England at Sweden, ipinakita ng international team ang kapangyarihan at potensyal ng AI tool na ito.

Ang pagbuo ng ganap na automated na sistemang ito ay nagbibigay ng makabuluhang pag-unlad sa larangan ng astrophysics, na nag-streamline sa proseso ng supernova detection at classification. Ang AI tool na ito ay hindi lamang nag-aalis ng pakikilahok ng tao, ngunit nagbibigay din ng mas maraming oras para sa mga mananaliksik upang suriin ang kanilang mga obserbasyon at tumuklas ng mas malalim na mga insight sa mga misteryo ng uniberso.

Kahulugan:

– Supernova: Isang napakaliwanag at malakas na pagsabog ng isang bituin.

– BTSbot: Ang Bright Transient Survey Bot, isang AI tool na binuo ng Northwestern University upang i-automate ang pagtuklas at pag-uuri ng mga supernovae.

