Isang Bagong AI Tool ang Nag-o-automate sa Detection ng Supernovae

Ang isang internasyonal na pakikipagtulungan na pinamumunuan ng Northwestern University ay nakabuo ng isang artificial intelligence (AI) na tool na tinatawag na Bright Transient Survey Bot (BTSbot) na maaaring maka-detect, matukoy, at ma-classify ang mga supernovae. Ang groundbreaking tool na ito ay nag-o-automate ng paghahanap ng mga supernova sa kalangitan sa gabi, na posibleng mag-alis ng mga tao mula sa proseso at inaalis ang posibilidad ng pagkakamali ng tao. Pinapabilis ng AI tool ang proseso ng pag-detect at sinanay ito gamit ang mahigit 1.4 milyong larawan mula sa iba't ibang source, kabilang ang nakumpirmang supernovae, flaring star, variable star, at flaring galaxies.

Nagaganap ang mga supernova kapag naabot ng mga bituin ang huling yugto ng kanilang ebolusyon at naubos ang kanilang nuclear fusion fuel. Ang core ng bituin ay bumagsak habang ang mga panlabas na layer ay pumuputok, na nagreresulta sa isang maliwanag at napakalaking pagsabog. Binibigyang-daan ito ng machine learning algorithm ng BTSbot na ihiwalay ang mga partikular na subtype ng stellar explosions, na kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa pag-aaral ng cosmic explosions. Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga tao mula sa proseso, ang mga mananaliksik ay may mas maraming oras upang pag-aralan ang mga obserbasyon at bumuo ng mga bagong hypotheses tungkol sa pinagmulan ng mga cosmic na kaganapang ito.

Ang AI tool ay hindi lamang pinapagana ang pag-aaral ng supernovae ngunit tinutulungan din nito ang mga mananaliksik na maunawaan ang siklo ng buhay ng mga bituin at ang paglikha ng mga elemento tulad ng carbon, iron, at ginto. Sa kasalukuyan, ang mga tao ay nagtatrabaho sa mga robotic system upang makita at suriin ang mga supernovae. Ang mga robotic telescope ay patuloy na naglalarawan sa kalangitan sa gabi upang matukoy ang mga bagong mapagkukunan, at ang awtomatikong software ay bumubuo ng isang listahan ng mga pagsabog ng kandidato. Ang mga tao ay gumugugol ng maraming oras sa pag-verify sa mga kandidatong ito. Ang pagdaragdag ng BTSbot sa daloy ng trabaho na ito ay binabawasan ang pangangailangan para sa inspeksyon ng tao at nagbibigay-daan sa mga mananaliksik na umasa sa AI upang maisagawa ang mga kinakailangang gawain.

Itinatampok ni Nabeel Rehemtulla, co-leader ng pag-aaral, ang kahusayan ng AI tool, na nagsasaad na kapag ito ay gumana na, mapagkakatiwalaan ng mga tao na tutuparin ng BTSbot at iba pang AI system ang kanilang mga tungkulin nang walang interbensyon. Ang pagbuo ng AI tool na ito ay nagmamarka ng isang mahalagang milestone sa pag-aaral ng supernovae at nagpapakita ng potensyal ng AI sa pagpapabilis ng mga pagtuklas ng siyentipiko.

Mga Pinagmulan: Northwestern University, Space.com