Isang Bagong Modelo para sa Pinahusay na Representasyon ng Black Carbon sa Global Climate Models

Natukoy ng mga mananaliksik ang mga kakulangan sa representasyon ng itim na carbon (BC), isang pangunahing bahagi ng atmospheric aerosol, sa kasalukuyang mga global climate models (GCMs). Ang isang kamakailang pag-aaral ni Chen et al. sinusuri ang microphysical at optical properties ng BC na nakakaimpluwensya sa mga radiative effect nito, at nagmumungkahi ng pinahusay na aerosol optical na modelo upang matugunan ang mga kakulangang ito.

Kilala ang BC sa malakas nitong kakayahan sa pagsipsip ng liwanag at sa kontribusyon nito sa pag-init ng klima. Gayunpaman, ang kahusayan sa pagsipsip at mga epekto ng global warming ng mga aerosol ay napag-alaman na na-overestimated sa mga GCM dahil sa hindi sapat na representasyon ng mga kumplikadong estado ng paghahalo ng BC.

Chen et al. sinuri ang mga multi-source na obserbasyon ng distribusyon ng laki ng butil at estado ng paghahalo upang matukoy ang mga pangunahing katangian ng BC na makabuluhang nakakaapekto sa mga radiative effect nito. Pagkatapos ay bumuo sila ng isang pinahusay na modelo ng aerosol optical na mas mahusay na isinasaalang-alang ang mga katangiang ito batay sa mga obserbasyon. Ang pinahusay na modelong ito ay kasunod na ipinatupad sa isang GCM.

Sinuri ng mga mananaliksik ang pagganap ng bagong modelo gamit ang mga obserbasyon sa larangan. Ipinakita ng mga resulta na ang hinulaang pagsipsip ng BC mula sa pinabuting mga representasyon ay mas malapit na nakahanay sa mga obserbasyon sa pandaigdigang BC. Ito ay naiugnay sa mas tumpak na hula ng mga microphysical na nauugnay sa BC at mga katangian ng paghahalo.

Higit pa rito, natuklasan ng mga mananaliksik na ang pinahusay na representasyon ng BC ay humantong sa isang pagbawas sa radiative na pagpilit at mga epekto sa klima nito ng hanggang 24 porsiyento. Itinatampok nito ang kahalagahan ng tumpak na pagkatawan sa BC sa mga GCM para sa mas maaasahang mga projection ng klima.

Ang pag-aaral na ito, na pinamagatang "Isang aerosol optical module na may observation-constrained black carbon properties para sa mga global climate models," ay na-publish sa Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

Sa konklusyon, si Chen et al. ay bumuo ng isang pinahusay na modelo para sa kumakatawan sa BC sa mga GCM, na tumutugon sa mga kakulangan sa microphysical at optical na katangian ng BC. Ipinapakita ng mga resulta na ang pinahusay na representasyong ito ay humahantong sa mas mahusay na kasunduan sa mga pandaigdigang obserbasyon at pagbawas sa mga epekto sa klima ng BC. Ang pananaliksik na ito ay nag-aambag sa aming pag-unawa sa papel ng BC sa pagbabago ng klima at nagbibigay ng isang mahalagang tool para sa pagpapabuti ng mga projection ng klima.

Pinagmumulan:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). Isang aerosol optical module na may observation-constrained black carbon properties para sa mga pandaigdigang modelo ng klima. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.