Gumagamit ang mga Siyentista ng mga Neutron para Sukatin ang Strain sa Additive Manufacturing

Matagumpay na naipakita ng mga siyentipiko sa Oak Ridge National Laboratory (ORNL) ang kanilang kakayahang sukatin ang strain sa isang materyal at subaybayan ang mga paggalaw ng atom sa panahon ng proseso ng paggawa ng additive sa pamamagitan ng paggamit ng mga neutron. Gumamit ang mga mananaliksik ng 3D printing platform na tinatawag na OpenN-AM, kasabay ng VULCAN beamline sa Spallation Neutron Source (SNS) ng ORNL, upang patuloy na sukatin ang umuusbong na natitirang stress sa panahon ng pagmamanupaktura.

Sa pamamagitan ng pagsasama ng infrared imaging at pagmomodelo ng computer sa platform ng OpenN-AM, nakuha ng mga siyentipiko ang malalim na pag-unawa sa pag-uugali ng materyal sa buong proseso ng pagmamanupaktura. Nakatuon sila sa low-temperature transformation (LTT) na bakal at sinusubaybayan ang paggalaw ng mga atom bilang tugon sa stress na dulot ng mga pagbabago sa temperatura o inilapat na pagkarga.

Ang mga natitirang stress, na nagpapatuloy pagkatapos maalis ang panlabas na load o pinagmumulan ng stress, ay maaaring humantong sa material deformation at napaaga na pagkabigo. Ang pagtugon sa mga natitirang stress na ito ay mahalaga para sa paggawa ng mga tumpak na bahagi na may ninanais na mga katangian at pagganap. Ang mga mananaliksik ng ORNL ay nagdisenyo at nagsagawa ng isang eksperimento na tumpak na sumusukat sa umuusbong na strain sa mga materyales upang matukoy kung paano ipinamamahagi ang mga stress.

Ang kakayahang sukatin at kontrolin ang natitirang stress sa panahon ng paggawa ng additive ay may malaking implikasyon para sa mga industriya tulad ng automotive, aerospace, malinis na enerhiya, at tool-and-die. Maaaring maiangkop ng mga tagagawa ang natitirang stress ng mga bahagi upang mapataas ang lakas at bigyang-daan ang mas magaan at mas kumplikadong mga hugis. Ang groundbreaking na pananaliksik na isinagawa ng mga ORNL scientist ay nakakuha sa kanila ng 2023 R&D 100 Award.

Ang pananaliksik ay suportado ng ORNL's Laboratory Directed Research and Development program, na nagpopondo sa mataas na panganib na pananaliksik at mga pagsisikap sa pagpapaunlad na may malaking potensyal na halaga para sa mga pambansang programa. Inaasahan ng mga siyentipiko na ang ibang mga mananaliksik mula sa buong mundo ay pupunta sa ORNL upang magsagawa ng mga katulad na eksperimento sa mga metal na angkop para sa kanilang mga pangangailangan sa pagmamanupaktura.

Ang pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pagdidisenyo ng mga natitirang estado ng stress at mga pamamahagi ng ari-arian sa mga additive na bahagi ng pagmamanupaktura, na nag-aalok ng mas mahusay na kontrol sa mga thermal gradient at mga pagbabago sa phase. Sa pamamagitan ng pag-unawa at pagmamanipula sa mga salik na ito, maaaring makamit ang pinahusay na pag-uugali at pagganap ng materyal.

Pinagmumulan:

– Oak Ridge National Laboratory