Ang James Webb Space Telescope ay Nagpapakita ng Rare Heavy Elements sa Kilonova Explosion

Ang James Webb Space Telescope (JWST) ay nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas: isang kilonova na pagsabog na nagreresulta mula sa banggaan ng dalawang neutron star ay natagpuan na isang pabrika para sa mga bihirang mabibigat na elemento. Ang kaganapang ito ay minarkahan ang unang pagkakataon na naobserbahan ng JWST ang gayong pangyayari, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa pagbuo ng mga elementong ito. Ang data ng teleskopyo ay nagsiwalat ng katibayan ng tellurium, isang bihirang metal na napakabigat para magawa sa pamamagitan ng pagsasanib sa puso ng mga bituin.

Bilang karagdagan sa tellurium, mayroong mga indikasyon ng iba pang mabibigat na elemento, kabilang ang tungsten at selenium. Ang pagtuklas na ito ay nagpapatunay na ang neutron star mergers ay nagsisilbing isang makabuluhang pinagmumulan ng mabibigat na elemento, na nagbibigay-liwanag sa mga proseso kung saan ang ating uniberso ay lumilikha at nagpapakalat ng materyal.

"Ilang kilonova lang ang naobserbahan, at ito ang unang pagkakataon kung saan napag-aralan namin ang resulta ng isang kilonova gamit ang James Webb Space Telescope," paliwanag ng astrophysicist na si Andrew Levan ng Radboud University, na nanguna sa pagsusuri. Ang pagtuklas na ito ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang sa aming pag-unawa sa mga pinagmulan ng mga elemento, pinupunan ang mga puwang sa aming kaalaman na iniwan ni Dmitri Mendeleev noong nilikha niya ang periodic table mahigit 150 taon na ang nakakaraan.

Ang mga bituin ay hindi kapani-paniwalang mga celestial na katawan na kumukuha ng hydrogen na bumubuo sa karamihan ng nakikitang bagay sa uniberso at pinagsama ang mga atom nito, unti-unting bumubuo ng mas mabibigat na elemento. Gayunpaman, ang proseso ng pagsasanib na ito ay umabot sa limitasyon nito sa pagbuo ng bakal, dahil ang enerhiya na kinakailangan para sa pagsasanib ng bakal sa mas mabibigat na elemento ay lumalampas sa enerhiya na inilabas. Dahil dito, ang mga bituin sa kalaunan ay sumasabog sa mga supernovae o kilonovae dahil sa napakalakas na puwersa ng grabidad.

Kapag nangyari ang mga masiglang pagsabog na ito, nag-trigger ang mga ito ng serye ng mga nuclear reaction, kung saan ang atomic nuclei ay bumangga sa mga neutron upang mag-synthesize ng mas mabibigat na elemento. Ang prosesong ito, na kilala bilang ang mabilis na proseso ng pagkuha ng neutron (r-proseso), ay nangangailangan ng mataas na konsentrasyon ng mga libreng neutron. Ang mga supernovae at, partikular, ang kilonovae ay nagbibigay ng perpektong kapaligiran para sa mga reaksyong ito na maganap. Sa katunayan, kinumpirma ng obserbasyon ng dalawang nagbabanggaang neutron star noong 2017 na ang kilonovae ay may mahalagang papel sa paggawa ng mga elemento ng r-process, na may strontium na natukoy sa okasyong iyon.

Ang kamakailang pagsabog ng gamma-ray, na pinangalanang GRB230307A, ay nakakuha ng atensyon ng mga siyentipiko dahil sa hindi pangkaraniwang mahabang tagal nito, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang kilonova. Ang mga kasunod na obserbasyon sa JWST, na nakatuon sa infrared na bahagi ng pagsabog, ay nakakita ng tellurium, na higit na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga karagdagang elemento ng r-process. Gayunpaman, higit pang mga obserbasyon ang kinakailangan upang kumpirmahin ito.

Ang dahilan kung bakit mas kakaiba ang kilonova explosion na ito ay ang paglitaw nito sa intergalactic space, humigit-kumulang 120,000 light-years ang layo mula sa pinakamalapit na kalawakan. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang dalawang neutron na bituin ay nagmula sa isang kalawakan ngunit itinulak palabas nito nang magkasunod silang sumailalim sa mga supernova na kaganapan.

Ang groundbreaking na pagtuklas na ito ay hindi lamang nagbubunyag ng mga nakatagong mekanismo sa likod ng pagbuo ng mga mabibigat na elemento, ngunit naglalabas din ito ng mga kamangha-manghang tanong tungkol sa kahabaan ng buhay ng mga pagsasanib na nagpapalakas ng gamma-ray. Ang mga astronomo, tulad ni Ben Gompertz ng Unibersidad ng Birmingham, ay sabik na tukuyin ang higit pa sa mga matagal nang pagsasanib na ito at magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa kanilang mga puwersa sa pagmamaneho at potensyal para sa paglikha ng mas mabibigat na elemento. Ang mga implikasyon ng pagtuklas na ito ay umaabot nang higit pa sa ating pag-unawa sa uniberso—nagbubukas ito ng pinto sa isang pagbabagong-unawa sa kosmos at sa mga panloob na gawain nito.

Mga Madalas Itanong:

Q: Ano ang kilonova explosion?

A: Ang isang kilonova explosion ay resulta ng banggaan ng dalawang neutron star, na gumagawa ng malakas na pagsabog ng enerhiya at liwanag.

Q: Ano ang mabibigat na elemento?

A: Ang mabibigat na elemento ay mga kemikal na elemento na may mas mataas na atomic number kaysa sa hydrogen (ang pinakamagaan na elemento) at helium. Kabilang dito ang mga metal tulad ng ginto, pilak, at tingga.

Q: Ano ang James Webb Space Telescope?

A: Ang James Webb Space Telescope ay isang space-based na obserbatoryo na nakatakdang ilunsad sa 2021. Ito ay idinisenyo upang galugarin ang malalayong bagay sa uniberso, kabilang ang mga bituin, galaxy, at exoplanet.

Pinagmumulan:

- NASA

- ESA

- Space Telescope Science Institute