Mga Ultra-Low Radiation Cable para sa Neutrino at Dark Matter Detector

By

Ang mga research team sa buong mundo ay nagsisikap na tuklasin ang napakabihirang mga kaganapan na maaaring magbigay ng insight sa pinagmulan at kalikasan ng bagay sa uniberso. Gayunpaman, nahaharap sila sa mga hamon dahil sa ingay sa background at interference mula sa cosmic radiation. Ang isang pinagmumulan ng interference ay nagmumula sa natural na radioactivity sa loob ng electronics na ginagamit upang mag-record ng mga potensyal na signal. Upang matugunan ang isyung ito, ang isang koponan sa Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) ay bumuo ng mga electronic cable na may mga ultra-pure na materyales na may napakababang antas ng radioactive contaminants.

Ang mga cable, na nilikha sa pakikipagtulungan sa Q-Flex Inc., ay may mga aplikasyon sa neutrino at dark matter na mga eksperimento, pati na rin ang potensyal na paggamit sa pagbabawas ng interference sa hinaharap na mga quantum computer. Ang mga mananaliksik ay nakagawa ng mga cable na isang daang beses na mas mababa sa radioactive contaminants kaysa sa mga opsyon na magagamit sa komersyo. Ang pambihirang tagumpay na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa mga sensitibong eksperimento sa pisika kung saan kahit ang mga minutong antas ng kontaminasyon ay maaaring magtakpan ng mga mailap na signal.

Upang makamit ang ultra-purity, sinuri ng team ang mga antas ng kontaminasyon ng uranium, thorium, at potassium sa bawat hakbang ng proseso ng produksyon ng cable. Ang mga espesyal na diskarte sa paglilinis at paggawa ay binuo upang mabawasan ang kontaminasyon sa hindi gaanong halaga. Ang mga nagreresultang cable ay wala na ngayong mga contaminant na hindi na ito makakaapekto sa pagpapatakbo ng susunod na henerasyong dark matter at neutrino na mga eksperimento.

Sa pamamagitan ng pagliit ng interference mula sa background radiation, pinapataas ng mga low-radioactivity cable na ito ang sensitivity ng mga eksperimento at nagbibigay ng higit na flexibility sa disenyo ng detector. Inilalapit nito ang mga mananaliksik sa pag-detect ng napakabihirang mga kaganapan na makakatulong sa paglutas ng mga misteryo tungkol sa madilim na bagay at sa pagkakaroon ng bagay sa uniberso.

Ang neutrinoless double beta decay, isang bihirang nuclear decay, at ang pagkakaroon ng dark matter ay mga pangunahing tanong na nilalayon ng mga eksperimentong ito na sagutin. Ang pagtuklas ng mga mailap na kaganapang ito ay may potensyal na baguhin ang ating pag-unawa sa uniberso. Ang pagbuo ng mga ultra-low radiation cable ay isang makabuluhang hakbang patungo sa pagkamit ng mga tagumpay na ito.

Pinagmumulan:

– EPJ Techniques and Instrumentation: Journal publication na nag-uulat ng pagbuo ng mga ultra-low radiation cables (May-akda: Richard Saldanha et al.)

– Pacific Northwest National Laboratory: Pinagmulan ng orihinal na artikulo at institusyon ng pananaliksik.