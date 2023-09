Maaaring Naapektuhan ng Herbivore Carrying Capacity ang mga Neanderthal na Kasabay ng mga Homo sapiens sa Europe

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga evolutionary scientist sa Universidad de Cantabria sa Spain, sa pakikipagtulungan ng isang researcher mula sa Mott MacDonald Ltd. sa UK, ay nagmumungkahi na ang Homo sapiens at Neanderthals ay magkakasamang nabuhay nang mas matagal sa Europa, lalo na sa mga rehiyon na may mataas na abundance ng herbivores .

Ang naunang pananaliksik ay nagpahiwatig na ang pagdating ng Homo sapiens sa Europa ay humantong sa pagkalipol ng Neanderthal, ngunit ang mga detalye ng prosesong ito ay nananatiling hindi malinaw. Hinahamon ng bagong pag-aaral ang paniwala na ito, na nagmumungkahi na ang pagkawala ng mga Neanderthal sa panahon ng paglitaw ng Homo sapiens ay maaaring hindi sinasadya.

Upang siyasatin ang kasaysayan ng magkakasamang buhay sa pagitan ng dalawang hominin species, ang pangkat ng pananaliksik ay nagtayo ng isang database ng mga herbivore species sa Europa humigit-kumulang 60,000 taon na ang nakalilipas nang ang parehong Homo sapiens at Neanderthal ay tumira sa kontinente. Ang panahong ito ay minarkahan din ng makabuluhang pagbabago ng klima.

Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga pagbabago sa klima sa iba't ibang mga rehiyon sa Europa, ang mga mananaliksik ay nakabuo ng isang modelo upang matukoy ang mga lugar na may higit o hindi gaanong mapaghamong mga kondisyon ng klima. Pagkatapos ay lumikha sila ng isang kronolohikal na timeline ng pagkawala ng mga Neanderthal sa bawat natukoy na rehiyon at inihambing ito sa mga pagkakaiba sa pagkakaroon ng pagkain.

Ang pag-aaral ay nagsiwalat ng makabuluhang overlap sa pagitan ng mga rehiyon kung saan magkakasamang umiral ang Neanderthals at Homo sapiens. Kapansin-pansin, ang mga Neanderthal ay may posibilidad na magpatuloy nang mas matagal sa mga rehiyon kung saan sila nagbahagi ng teritoryo sa Homo sapiens, salungat sa mga inaasahan ng mapagkumpitensyang prinsipyo ng pagbubukod. Ipinahihiwatig ng paghahanap na ito na maaaring may iba pang mga salik na nag-aambag sa pagbaba at tuluyang pagkawala ng mga Neanderthal.

Ang pag-aaral ay nagbibigay ng mga bagong insight sa kumplikadong relasyon sa pagitan ng Neanderthals at Homo sapiens sa Europe. Ang karagdagang pananaliksik ay kinakailangan upang matuklasan ang mga partikular na salik na nakakaimpluwensya sa magkakasamang buhay at pagbaba ng mga hominin species na ito.

Mga Pinagmulan: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adi4099), Phys.org