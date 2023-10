Neanderthals: Artistic, Adventurous, at Sanay sa Pagluluto

Chunky na nilalang na may limitadong katalinuhan at walang talino? Mag-isip muli. Ang mga kamakailang pag-aaral ay nagsiwalat na ang mga Neanderthal ay higit na kaakit-akit kaysa sa naunang pinaniniwalaan. Taliwas sa tanyag na maling kuru-kuro, ang mga Neanderthal ay hindi lamang nanghuli ng mga leon sa kweba ng Eurasian, ngunit mayroon din silang kakayahang magsimula ng apoy at maghanda ng masasarap na pagkain. Bukod pa rito, pinalamutian ng mga hominid na ito ang kanilang mga katawan ng mga masining na palamuti, na hinahamon ang paniwala na sila ay mga primitive na nilalang.

Ang mga archaeological excavations sa Gruta de Oliveira sa central Portugal sa pagitan ng 1989 at 2012 ay nagbigay-liwanag sa mga gawi ng Neanderthal noong Middle Paleolithic na panahon. Kasama sa mga natuklasan ang ebidensya ng mga apuyan, mga pabilog na istruktura na puno ng mga nalalabi tulad ng mga sunog na buto, nasusunog na kahoy, abo, at mga nilutong hayop tulad ng mga kambing, usa, kabayo, at maging mga rhino at pagong. Iba pang mga paghuhukay sa mga kuweba malapit sa Cartagena, Spain, natuklasan ang mga labi ng isda, mollusk, tahong, at inihaw na pine nuts.

Habang matagal nang alam ng mga arkeologo ang tungkol sa paggamit ng apoy ng Neanderthal, kinumpirma ng kamakailang pag-aaral na sinadya nilang sinimulan at pinanatili ang mga apoy na ito para sa mga layunin ng pagluluto. Iminumungkahi ng mga natuklasan na ang apoy ay may mahalagang papel sa kanilang pang-araw-araw na buhay at ginawang mas komportable ang kanilang mga kuweba.

Bagaman hindi pa rin malinaw kung paano eksaktong pinasiklab ng mga Neanderthal ang mga apoy na ito, ipinapanukala ng mga mananaliksik na malamang na gumamit sila ng mga batong flint upang lumikha ng mga spark. Ang mga pagkakatulad na ito sa pagitan ng mga Neanderthal at Homo sapiens na naninirahan sa parehong rehiyon sa panahong iyon ay nagpapahiwatig na ang mga Neanderthal ay hindi ibang species kundi isang natatanging anyo ng mga tao.

Ang bagong pag-unawa sa mga Neanderthal ay hinahamon ang hindi napapanahong paniwala na sila ay hindi matalino at walang kultura. Sila ay mga mahuhusay na mangangaso, bihasang chef, at maging mga artista. Habang patuloy nating pinagsasama-sama ang kanilang kuwento, malinaw na ang mga Neanderthal ay hindi gaanong naiiba sa atin.

