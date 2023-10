Gamit ang data-driven na mga pamamaraan at machine learning, natuklasan ng mga mananaliksik ang isang kamangha-manghang "kalayaan sa disenyo" sa mga istrukturang molekular. Maaaring baguhin ng tagumpay na ito ang larangan ng disenyong molekular at pagtuklas ng droga. Ang pag-aaral, na pinamagatang "Freedom of Design in Chemical Compound Space: Towards Rational in Silico Design of Molecules with Targeted Quantum-Mechanical Properties," ay inilathala kamakailan sa prestihiyosong journal na Chemical Science.

Ayon sa kaugalian, ang paggalugad sa malawak na espasyo ng mga molekula at materyales ay naging mahirap dahil sa mga kumplikadong ugnayan sa pagitan ng mga istrukturang molekular at ng kanilang mga katangiang physicochemical. Gayunpaman, ang pananaliksik na ito ay nagsiwalat ng mahinang mga ugnayan sa quantum-mechanical na mga katangian ng maliliit na molekula, na nagbibigay ng isang bagong natuklasang flexibility o "kalayaan ng disenyo" sa espasyo ng compound ng kemikal.

Ayon kay Propesor Alexandre Tkatchenko mula sa Unibersidad ng Luxembourg, ang pag-unawa sa mga kumplikadong relasyon na ito ay mahalaga para sa makatuwirang disenyo ng molekular. Ang kaalamang ito ay hindi lamang magpapahintulot sa amin na galugarin at kilalanin ang molekular na espasyo nang mas epektibo ngunit paganahin din ang naka-target na disenyo ng mga molekula na may mga partikular na katangian.

Upang siyasatin ang kakayahang umangkop na ito, ginamit ng mga mananaliksik ang Pareto multi-property optimization upang maghanap ng mga molecule na may gustong katangian. Nakakita sila ng mga hindi inaasahang landas sa espasyo ng kemikal, na nagkokonekta sa iba't ibang mga molekula na may mga pagbabago sa istruktura at komposisyon. Itinampok nito ang kalayaang magdisenyo at tumuklas ng mga molekula na may mga partikular na halaga ng ari-arian.

Ang mga implikasyon ng pananaliksik na ito ay makabuluhan para sa mga larangan ng molecular design at computational na pagtuklas ng gamot. Hinahamon ng konseptong "kalayaan sa disenyo" ang kasalukuyang paradigm at hinihikayat ang paggalugad ng mga bagong diskarte. Bukod pa rito, ang kumbinasyon ng mga insight na ito sa mga advanced na diskarte sa pag-aaral ng machine ay maaaring magbigay daan para sa high-throughput na screening ng mga nobelang molekula na na-customize para sa mga partikular na application.

Ginamit ng pangkat ng pananaliksik ang mga mapagkukunan ng computing na may mataas na performance ng Argonne Leadership Computing Facility. Sinuportahan ng DOE Office of Science na pasilidad ng gumagamit ang kanilang computational analysis.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay nagpapakita ng potensyal para sa data-driven na mga pamamaraan at machine learning upang i-unlock ang "kalayaan ng disenyo" sa mga molekular na istruktura. Ito ay may potensyal na muling hubugin ang kinabukasan ng pagtuklas ng gamot at disenyo ng molekular, na nag-aalok ng mga bagong posibilidad para sa naka-target at mahusay na pag-unlad ng mga molekula na may ninanais na mga katangian.

Sanggunian:

– “Kalayaan ng disenyo” sa chemical compound space: patungo sa rational in silico na disenyo ng mga molecule na may target na quantum-mechanical properties, Leonardo Medrano Sandonas, Johannes Hoja, Brian G. Ernst, Álvaro Vázquez-Mayagoitia, Robert A. DiStasio, Jr, at Alexandre Tkatchenko, Chemical Science, DOI: 10.1039/D3SC03598K