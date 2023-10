Ang mga Inhinyero ng NASA ay Gumagawa ng mga Hakbang upang Palawigin ang Buhay ng Misyon ng Voyager

Ang mga inhinyero ng NASA ay nagpapatupad ng mga hakbang upang matiyak na ang Voyager spacecraft, na inilunsad noong 1977, ay magpapatuloy sa kanilang interstellar exploration sa loob ng maraming taon. Ang isa sa mga pagsisikap ay tumutugon sa akumulasyon ng nalalabi ng gasolina sa loob ng makitid na mga tubo sa mga thrusters, na mahalaga para panatilihing nakatutok ang mga spacecraft antenna sa Earth.

Upang labanan ang isyung ito, nagpatupad ang misyon ng software patch para maiwasan ang pag-ulit ng glitch na nakaapekto sa Voyager 1 noong nakaraang taon. Ang patch na ito ay inilaan upang protektahan ang Voyager 1 at ang kambal nito, ang Voyager 2, mula sa muling maranasan ang parehong glitch.

Ang mga thrusters sa Voyager spacecraft ay mahalaga para sa pagpapanatili ng komunikasyon sa Earth. Upang bawasan ang buildup ng propellant residue sa makitid na mga tubo, ang spacecraft ay papayagang umikot nang bahagyang mas malayo sa bawat direksyon bago magpaputok ng mga thrusters. Babawasan nito ang dalas ng mga pagpapaputok ng thruster. Ang mga pagsasaayos sa hanay ng pag-ikot ng thruster ay ginawa sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga command noong Setyembre at Oktubre, at ang spacecraft ay maaari na ngayong lumipat ng halos 1 degree na mas malayo sa bawat direksyon kaysa dati.

Inaasahan ng koponan na ang mga hakbang na ito ay maaantala ang kumpletong pagbara ng thruster propellant inlet tubes nang hindi bababa sa isa pang limang taon, posibleng mas matagal pa. Ang mga karagdagang hakbang ay maaaring gawin sa hinaharap upang higit pang pahabain ang buhay ng mga thrusters.

Bilang karagdagan sa pagtugon sa thruster buildup, gumawa ang mga inhinyero ng NASA ng software patch para ayusin ang isang isyu na nagdulot ng magulo na mga ulat sa status mula sa onboard computer ng Voyager 1 noong 2022. Ang patch ay nagsisilbing isang patakaran sa seguro, na pumipigil sa pag-ulit ng problema at tinitiyak ang mahabang buhay ng mga probes.

Ang Voyager 1 at Voyager 2 ay naglakbay ng kahanga-hangang distansya, kung saan ang Voyager 1 ay lumampas sa 15 bilyong milya at ang Voyager 2 ay umaabot sa mahigit 12 bilyong milya mula sa Earth. Dahil sa edad ng spacecraft at ang makabuluhang lag ng oras sa komunikasyon, may panganib na ang patch ay maaaring magkaroon ng hindi sinasadyang mga epekto. Upang mabawasan ang panganib na ito, tatanggapin muna ng Voyager 2 ang patch at magsisilbing testbed para sa kambal nito.

Ang misyon ng Voyager, na sa una ay binalak sa loob lamang ng apat na taon, ay higit na lumampas sa orihinal nitong mga layunin. Bilang karagdagan sa pagbisita sa Saturn at Jupiter, ang Voyager 2 ang naging unang spacecraft na nakatagpo ng Uranus at Neptune. Ang misyon ay pinalawak nang maglaon upang ipadala ang mga probes sa kabila ng heliosphere, ang proteksiyon na bubble ng mga particle at magnetic field na nilikha ng Araw. Naabot ng Voyager 1 ang heliopause noong 2012, na sinundan ng Voyager 2 noong 2018.

Ang mga misyon ng Voyager ay isang mahalagang bahagi ng NASA Heliophysics System Observatory, na itinataguyod ng Heliophysics Division ng Science Mission Directorate sa Washington. Ang Jet Propulsion Laboratory ng Caltech ay nagtayo at nagpapatakbo ng Voyager spacecraft.

Pinagmumulan:

– NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)

– Impormasyon sa spacecraft ng NASA Voyager