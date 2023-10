Gumagawa ang NASA ng mga Hakbang para Palawigin ang mga Misyon ng Voyager Spacecraft

Ang mga inhinyero para sa Voyager mission ng NASA ay nagpapatupad ng mga hakbang upang matiyak na ang Voyager 1 at Voyager 2 spacecraft ay patuloy na galugarin ang interstellar space sa mga darating na taon. Ang isang pokus ng kanilang mga pagsisikap ay ang pagtugon sa nalalabi ng gasolina na naipon sa loob ng makitid na mga tubo sa ilan sa mga thrusters sa spacecraft. Ang buildup na ito ay maaaring makagambala sa kakayahan ng mga thruster na panatilihing nakatutok ang mga antenna sa Earth para sa komunikasyon. Gumagawa ang team ng mga hakbang upang pabagalin ang buildup sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa spacecraft na umikot nang bahagyang mas malayo sa bawat direksyon bago magpaputok ng mga thruster, na magbabawas sa dalas ng pagpapaputok. Ang mga pagsasaayos na ito ay maingat na binalak upang mabawasan ang epekto sa misyon at matiyak ang pagkolekta ng mahalagang siyentipikong data.

Ang pangkat ng mga inhinyero ay nag-a-upload din ng isang software patch upang maiwasan ang pag-ulit ng isang glitch na naganap sa Voyager 1 noong nakaraang taon. Ang glitch ay sanhi ng maling pagdirekta ng mga command ng attitude articulation and control system (AACS). Ang patch ay inilaan upang protektahan ang spacecraft sa hinaharap at tiyakin ang kanilang mga operasyon para sa hangga't maaari. Ito ay malawakang nasuri at sinuri upang mapagaan ang anumang mga panganib na maaaring lumabas mula sa pagpapatupad nito. Matatanggap muna ng Voyager 2 ang patch bilang isang testbed bago ito ilapat sa Voyager 1, na mas malayo sa Earth at samakatuwid ay nagtataglay ng mas mahalagang data.

Ang Voyager 1 at Voyager 2 ay nakapaglakbay na ng malalayong distansya mula sa Earth, kasama ang Voyager 1 na mahigit 15 bilyong milya ang layo at ang Voyager 2 ay mahigit 12 bilyong milya ang layo. Inaasahan ng koponan ng misyon na sa mga ipinatupad na hakbang, ang spacecraft ay patuloy na gagana nang hindi bababa sa isa pang limang taon, kung hindi na. Ang mga misyon ng Voyager ay nagbibigay ng napakahalagang data sa interstellar space at naging makabuluhang milestone sa paggalugad sa kalawakan.

Pinagmulan: NASA