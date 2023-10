Naantala ang Spacewalk habang Nagpapatuloy ang Pagsisiyasat ng Coolant Leak

By

Ang isang spacewalk na naka-iskedyul sa International Space Station ay ipinagpaliban dahil sa patuloy na pagsisiyasat ng coolant leak. Ang spacewalk, na orihinal na naka-target para sa Oktubre 19, ay magaganap na ngayon sa huling bahagi ng taong ito. Ang mga inhinyero ay nangangailangan ng karagdagang oras upang makumpleto ang pagsusuri ng pagtagas ng coolant, na naganap noong Oktubre 9. Habang ang coolant ay hindi mapanganib para sa mga tripulante, ang mga pag-iingat ay ginagawa upang maiwasan ang anumang potensyal na pagkasira ng kagamitan na dulot ng maliliit na bakas ng substance na pumapasok sa mga panloob na sistema.

Ang muling pag-iskedyul ng spacewalk ay hindi makakaapekto sa mga operasyon ng space station dahil ang mga nakaplanong gawain para sa spacewalk ay hindi sensitibo sa oras. Samantala, dalawang iba pang mga spacewalk ang naka-iskedyul para sa huling bahagi ng taong ito. Sa Oktubre 30, ang mga astronaut ng NASA na sina Loral O'Hara at Jasmin Moghbeli ay magsasagawa ng US Spacewalk 89. Kasama sa kanilang mga gawain ang pag-alis ng isang may sira na electronics box at ang pagpapalit ng isang Trundle Bearing Assembly. Ito ang magiging unang spacewalk para sa parehong mga astronaut.

Sa isa pang spacewalk, ang NASA astronaut na si Loral O'Hara at ang ESA astronaut na si Andreas Mogensen ay magsasagawa ng US Spacewalk 90. ​​Kasama sa mga gawain para sa spacewalk na ito ang pagkolekta ng mga sample para pag-aralan ang presensya ng mga microorganism sa labas ng space station at pagsasagawa ng maintenance work, kabilang ang pagpapalit. ng isang high-definition na camera.

Bilang karagdagan sa mga spacewalk sa US, ang mga Russian cosmonaut na sina Oleg Kononenko at Nikolai Chub ay naka-iskedyul na sumakay sa isang spacewalk sa Oktubre 25. Ang kanilang mga gawain ay kasangkot sa pag-install ng isang sintetikong sistema ng komunikasyon ng radar at pag-deploy ng isang nanosatellite upang subukan ang teknolohiya ng solar sail.

Ang mga patuloy na pagsisiyasat at mga spacewalk ay nagpapakita ng mga regular na aktibidad sa pagpapanatili at pagkukumpuni na mahalaga para sa ligtas at mahusay na operasyon ng International Space Station.

