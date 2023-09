Ang Astronaut Stranded sa Space Breaks Record para sa Pinakamahabang Tagal na Misyon

Sinira ng NASA astronaut na si Frank Rubio ang rekord para sa pinakamahabang tagal ng misyon ng isang US astronaut matapos ma-stranded sa kalawakan. Si Rubio ay naka-iskedyul na bumalik sa Earth anim na buwan pagkatapos ilunsad sa International Space Station (ISS) noong Setyembre 2022. Gayunpaman, dahil sa malfunction sa kanyang pabalik na biyahe, na-stuck siya sa mababang orbit ng Earth, na pinalawig ang kanyang pananatili sa mahigit isang taon. Noong Lunes, nalampasan ni Rubio ang dating record na 355 araw na itinakda ni Mark Vande Hei noong 2022. Nakatakda siyang bumalik sa Earth nang hindi mas maaga kaysa Setyembre 27, na minarkahan ang kabuuang 371 araw sa Earth orbit. Ang tagumpay na ito ay ginagawa rin siyang isa sa anim na tao lamang na gumugol ng isang taon sa kalawakan.

Sa isang panayam sa Good Morning America ng ABC, itinampok ni Rubio ang kahalagahan ng kanyang pinalawig na oras sa kalawakan. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pag-unawa kung paano umaangkop at nagtitiis ang katawan ng tao para ma-optimize ang performance sa hinaharap na mga misyon sa paggalugad sa kalawakan sa buwan, Mars, at higit pa. Ang paglalakbay ni Rubio sa ISS ay natatangi dahil siya ang naging unang US astronaut na sumakay sa isang Russian Soyuz rocket mula noong Abril 2021. Bahagi ito ng isang kasunduan sa pagpapalit ng upuan sa pagitan ng NASA at Roscosmos.

Ang insidente na nag-iwan kay Rubio na na-stranded ay nagsasangkot ng pagtagas ng coolant mula sa Soyuz spacecraft. Kasama ni Rubio, naapektuhan din ang mga kosmonaut ng Roscosmos na sina Sergey Prokopyev at Dmitri Petelin. Ang pagtagas ay naging dahilan upang ang spacecraft ay hindi karapat-dapat para sa kanilang pagbabalik sa Earth, na nagresulta sa isang extension ng kanilang pananatili sa ISS para sa isa pang anim na buwan. Nakatakda silang bumalik sa Earth sa huling bahagi ng buwang ito.

Ang hindi inaasahang at matagal na misyon ni Rubio ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa tibay ng katawan ng tao sa kalawakan. Bumubuo ito ng kaalaman na mag-aambag sa hinaharap na tagumpay ng mga misyon sa paggalugad ng malalim na kalawakan. Para sa higit pang mga update sa spaceflight, sundan ang nakalaang pahina ng Spaceflight ng Gizmodo.