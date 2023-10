Nanawagan ang NASA sa Scientific Community na I-maximize ang Scientific Potential ng Roman Space Telescope

Ang NASA ay humihingi ng tulong sa siyentipikong komunidad upang matiyak na ang Nancy Grace Roman Telescope, na kilala rin bilang Roman Space Telescope, ay makakapagbigay ng komprehensibong view ng uniberso kaagad pagkatapos nitong ilunsad sa 2027. Sa malawak nitong larangan ng view , ang Roman Space Telescope ay naglalayong gumawa ng malalaking larawan na mga obserbasyon ng malalayong kalawakan at tulungan ang mga siyentipiko na malutas ang mga misteryo ng dark matter at dark energy, na bumubuo sa 95% ng enerhiya at matter sa cosmos.

Upang harapin ang napakalaking dami ng data na kokolektahin ng teleskopyo, ang mga siyentipiko ay gumagawa ng mga algorithm ng machine-learning upang matukoy ang mga pattern at phenomena. Ang pakikipagtulungan ng iba pang teleskopyo, tulad ng Hubble Space Telescope, James Webb Space Telescope (JWST), Keck Observatory, at PRIME ng Japan, ay tutulong sa pagbuo ng plano sa pagmamasid para sa Roman, kabilang ang mga target na pagpili at paggalugad na mga rehiyon. Bilang karagdagan, ang Roman Space Telescope ay makikipagtulungan sa PRIME upang pag-aralan ang mga bagay gamit ang gravitational lensing, at kasama ng Hubble upang pag-aralan ang mga sinaunang galaxy at bumuo ng isang mas kumpletong larawan ng cosmic history. Ang teleskopyo ay gagana rin kasabay ng JWST, na nagbibigay ng mas malawak na pagtingin sa kosmos at pagtukoy ng mga target para sa JWST na suriin nang detalyado.

Ang gawaing paghahanda para sa Roman Space Telescope ay isang masalimuot at magkakaugnay na proseso na kinasasangkutan ng iba't ibang mga siyentipikong pangkat na nagtutulungan upang matiyak ang maayos na operasyon. Ang mga pagsisikap na ito ay maglalatag ng pundasyon para sa makapangyarihang mga pagtuklas sa agham at mapakinabangan ang potensyal ng instrumento. Sa pamamagitan ng paggamit ng kadalubhasaan at pakikipagtulungan ng siyentipikong komunidad, nilalayon ng NASA na ilunsad ang Roman Space Telescope na ganap na handa upang tuklasin ang mga kababalaghan ng uniberso.

Pinagmumulan:

– Caltech-IPAC/R. Nasaktan

– Dominic Benford, NASA program scientist

– Julie McEnery, senior project scientist para sa Roman Space Telescope sa Goddard Space Flight Center ng NASA