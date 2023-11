Bagong NASA Test Signals Leap Forward para sa Deep Space Communication

By

Sa isang groundbreaking na tagumpay, matagumpay na sinubukan ng NASA ang Deep Space Optical Communications (DSOC) system nito, gamit ang isang laser signal upang makipag-ugnayan sa Psyche spacecraft sa paglalakbay nito patungo sa isang misteryosong metal asteroid. Hindi tulad ng mga tradisyunal na paraan ng komunikasyon na umaasa sa mga radio wave, ginagamit ng DSOC system ang kapangyarihan ng laser light upang magpadala ng impormasyon sa malalayong distansya sa kalawakan.

Ang pagsubok, na naganap noong Nobyembre 14, ay nagsasangkot ng pagpapaputok ng laser signal mula sa isang instrumento na sakay ng Psyche spacecraft—isang nakakagulat na 10 milyong milya (16 milyong kilometro) ang layo mula sa Earth. Ang signal ay natanggap ng mga ground station sa Jet Propulsion Laboratory (JPL) ng NASA sa Southern California, na minarkahan ang unang pangunahing milestone para sa DSOC system.

Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng laser light, nilalayon ng NASA na baguhin ang malalim na komunikasyon sa espasyo at makabuluhang taasan ang bilis ng paghahatid ng data. Kung ikukumpara sa mga radio wave, ang laser light ay may mas maiikling wavelength, na nagbibigay-daan para sa paghahatid ng 10 hanggang 100 beses na higit pang impormasyon sa bawat yunit ng oras. Ang tagumpay na ito ay maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa hinaharap na mga misyon sa buwan, Mars, at higit pa.

Habang nasubok ang komunikasyon ng laser sa orbit ng Earth at sa panahon ng mga misyon sa buwan, kinakatawan ng DSOC system ang pinakamahirap at malayong pagsubok. Ang matagumpay na pagsubok ay nagdadala sa NASA ng isang hakbang na mas malapit sa pagpapagana sa mga astronaut ng hinaharap na umasa sa laser light para sa tuluy-tuloy na komunikasyon sa kontrol sa lupa.

Habang ang Psyche spacecraft ay nagpapatuloy sa paglalakbay nito patungo sa namesake asteroid sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter, ang mga inhinyero ay patuloy na pinuhin at susubukan ang DSOC system. Sa pag-abot sa destinasyon nito sa 2029, gugugol si Psyche ng halos 29 na buwan sa pag-aaral ng nakakaintriga na mundong metal.

FAQ:

Q: Ano ang DSOC system?

A: Ang DSOC system ay ang Deep Space Optical Communications system ng NASA, na gumagamit ng laser light sa halip na mga radio wave para sa long-distance na komunikasyon sa kalawakan.

T: Paano naiiba ang komunikasyon sa laser sa tradisyunal na komunikasyon sa radyo?

A: Gumagamit ang komunikasyon ng laser ng mas maiikling wavelength ng liwanag, na nagbibigay-daan para sa mas mabilis na paghahatid ng data kumpara sa mga radio wave.

Q: Ano ang mga potensyal na benepisyo ng laser communication sa kalawakan?

A: Ang komunikasyon sa laser ay maaaring makabuluhang tumaas ang dami ng impormasyong ipinadala sa bawat yunit ng oras, binabago ang malalim na komunikasyon sa espasyo at pagpapagana ng mas mabilis na paglipat ng data para sa mga misyon sa hinaharap.

T: Paano nakakaapekto ang matagumpay na pagsubok ng sistema ng DSOC sa mga misyon sa hinaharap?

A: Ang matagumpay na pagsubok ay naglalapit sa NASA sa paggamit ng laser communication para sa hinaharap na mga misyon sa buwan, Mars, at iba pang mga destinasyon, na nagbibigay sa mga astronaut ng mas mahusay at maaasahang komunikasyon na may kontrol sa lupa.