Psyche Mission ng NASA: Paglalakbay sa Core ng isang Asteroid.

Ipinahiram ni Psyche, ang Griyegong diyosa ng kaluluwa, ang kanyang pangalan sa isang bagay na makalangit na natuklasan noong 1852 ng astronomong Italyano na si Annibale de Gasparis. Ngayon, si Psyche, ang ika-16 na asteroid na natuklasan kailanman, ay namumukod-tangi bilang ang pinakamalaking "M-type" na asteroid sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Sa diameter na humigit-kumulang 226km, ang Psyche ay pangunahing binubuo ng bakal at nickel, na kahawig ng core ng Earth.

Sa paghahanap ng mga pahiwatig tungkol sa hindi naa-access na interior ng Earth, naglunsad kamakailan ang NASA ng isang spacecraft sa isang anim na taon, 3.6 bilyong kilometrong paglalakbay upang makipagkita kay Psyche. Ang mga M-type na asteroid tulad ng Psyche ay pinaniniwalaang mga labi ng mga planeta na nawasak sa mga unang yugto ng Solar System. Ang mga metal na mundong ito ay nagsisilbing "mga natural na laboratoryo" para sa pag-aaral ng mga planetary core.

Ang pag-aaral sa core ng Earth gamit ang mga kasalukuyang pamamaraan ay mahirap, dahil ang mga obserbasyon ay limitado sa meteorites at seismology. Ang mga metallic meteorites ay nagbibigay lamang ng mga sulyap sa maagang kasaysayan ng Solar System, habang ang seismology ay nangangailangan ng tumpak na data mula sa mga seismograph, na limitado, partikular sa mga karagatan at Southern Hemisphere. Bilang karagdagan, ang mga panlabas na layer ng Earth ay humahadlang sa aming direktang pagtingin sa core.

Ang misyon ng NASA sa Psyche ay naglalayon na galugarin ang asteroid at matukoy kung ito ay minsang natunaw na core ng isang nawasak na planeta na unti-unting lumamig sa paglipas ng panahon. Higit pa rito, hinahangad ng misyon na ipakita ang edad ng ibabaw ni Psyche, ang kemikal na komposisyon nito, at kung naglalaman ito ng mas magaan na elemento kasama ng iron at nickel. Ang impormasyong ito ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa ebolusyon ng ating sariling planeta.

Nilagyan ng hanay ng mga instrumento, kabilang ang mga camera, spectrometer, at magnetometer, ang spacecraft ay mangangalap ng data sa hugis, masa, gravity, at potensyal ni Psyche para sa paggalugad ng mineral. Ang mga siyentipiko ay sabik na naghihintay sa pag-unlad ng misyon, na inaasahan ang kayamanan ng kaalaman na malalaman nito tungkol sa core ng isang asteroid at ang mga lihim na maaaring taglayin nito tungkol sa ating sariling mundo.

