Ang Psyche Mission: Paggalugad sa Core ng isang Asteroid

Ang misyon ng Psyche, na inilunsad ng NASA, ay naglalayong tuklasin ang asteroid na pinangalanang Psyche, na pinaniniwalaan na ang core ng isang nawasak na planeta. Ang Psyche ay isang espesyal na asteroid dahil sa komposisyon nito. Sa average na diameter na 226km, ito ang pinakamalaking M-type na asteroid na higit sa lahat ay gawa sa bakal at nickel, katulad ng core ng Earth.

Ang mga M-type na asteroid tulad ng Psyche ay mga labi ng mga planeta na nawasak sa mga unang yugto ng Solar System. Nag-aalok sila ng isang natatanging pagkakataon upang pag-aralan ang mga planetary core. Ang mga siyentipiko sa daigdig ay may limitadong pag-access sa core ng Earth at umaasa sa mga hindi direktang pamamaraan tulad ng pag-aaral ng mga metal na meteorite at paggamit ng seismology.

Ang misyon sa Psyche ay magbibigay ng mahahalagang insight sa hindi naa-access na interior ng ating planeta. Sisiyasatin nito kung ang Psyche ay ang solidified core ng isang nawasak na planeta o kung ito ay gawa sa materyal na hindi kailanman natunaw. Pag-aaralan din ng misyon ang edad ng ibabaw ng asteroid, komposisyon ng kemikal, hugis, masa, pamamahagi ng gravity, at potensyal para sa paggalugad ng mineral.

Ang spacecraft ay nilagyan ng isang hanay ng mga instrumento, kabilang ang mga camera, spectrometer, magnetometer, at gravimeter, upang mangalap ng data sa anim na taong paglalakbay nito sa Psyche. Ang mga siyentipiko sa Earth ay sabik na suriin ang impormasyong nakolekta upang mapabuti ang aming pag-unawa sa core ng Earth at sa ebolusyon nito.

Ang misyon na ito ay kumakatawan sa isang natatanging pagkakataon upang pag-aralan ang mga planetary core sa paraang kasalukuyang hindi posible gamit ang mga pamamaraang nakabatay sa Earth. Ang mga natuklasan mula sa misyon ng Psyche ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa maagang kasaysayan at pagbuo ng ating planeta.

Pinagmulan: The Conversation