Misyon ng NASA sa Psyche: Paggalugad sa Ubod ng Nawasak na Planeta

Sinimulan ng NASA ang isang bagong misyon upang tuklasin ang Psyche, ang ika-16 na asteroid na natuklasan. Si Psyche, na pinangalanan sa Greek goddess of the soul, ay ang pinakamalaking "M-type" na asteroid sa asteroid belt sa pagitan ng Mars at Jupiter. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga labi ng isang planeta na nawasak sa mga unang taon ng solar system.

Ang mga M-type na asteroid tulad ng Psyche ay halos binubuo ng iron at nickel, katulad ng core ng Earth. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang pag-aaral ng mga metalikong mundong ito ay magbibigay ng mahahalagang pananaw sa hindi naa-access na interior ng ating sariling planeta.

Sa kasalukuyan, limitado ang ating pag-unawa sa core ng Earth. Umaasa kami sa mga hindi direktang pamamaraan tulad ng pag-aaral ng mga metal na meteorite at paggamit ng seismology upang pag-aralan ang mga vibrations ng lindol. Gayunpaman, ang mga pamamaraang ito ay may mga limitasyon. Ang misyon ng Psyche ay naglalayong magbigay ng bagong pananaw sa pamamagitan ng paggalugad sa core ng isang celestial object na may pagkakatulad sa core ng Earth.

Sisiyasatin ng misyon kung ang Psyche ay dating mainit at tinunaw na core na dahan-dahang lumamig at tumigas, tulad ng core ng Earth. Pag-aaralan din nito ang kemikal na komposisyon, edad, at mga katangian ng ibabaw ng asteroid. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga salik na ito, umaasa ang mga siyentipiko na makakuha ng mga insight sa ebolusyon ng Earth at mangalap ng mahalagang data para sa paggalugad ng mineral sa hinaharap.

Ang spacecraft ay nilagyan ng hanay ng mga instrumento kabilang ang mga broad-spectrum camera, spectrometer, magnetometer, at gravimeter. Ang mga instrumentong ito ay magbibigay-daan sa mga siyentipiko na mangalap ng data tungkol sa hugis, masa, pamamahagi ng gravity, at kemikal na makeup ni Psyche.

Ang misyon sa Psyche ay inaasahang magiging anim na taong paglalakbay na sumasaklaw sa layo na 3.6 bilyong kilometro. Ang mga siyentipiko ay sabik na naghihintay sa mga natuklasan mula sa misyong ito, na magbibigay ng mga bagong insight sa mga misteryo ng ating sariling planeta.

Pinagmulan: The Conversation