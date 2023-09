Ang OSIRIS-REx ng NASA ay Matagumpay na Naghatid ng Sample ng Asteroid sa Earth

By

Nakamit ng OSIRIS-REx spacecraft ng NASA ang isang makabuluhang milestone sa paggalugad sa kalawakan sa pamamagitan ng matagumpay na paghahatid ng isang kapsula na naglalaman ng mga sample ng bato at alikabok mula sa asteroid Bennu pabalik sa Earth. Ang kapsula ay eksaktong tumama sa isang itinalagang lugar sa loob ng Utah Test and Training Range ng Department of Defense malapit sa Salt Lake City noong Linggo. Ang kahanga-hangang misyon na ito ay nagmamarka ng kauna-unahang American asteroid sample return sa kasaysayan.

Ang pagkuha ng mga sample na ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagpapalalim ng ating pag-unawa sa mga pinagmulan ng ating solar system at sa pagbuo nito. Ang Bennu, ang asteroid kung saan nakolekta ang mga sample na ito, ay inuri bilang isang potensyal na mapanganib na asteroid. Ang mga insight na nakuha mula sa pagsusuri ng mga sample na ito ay magbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga katulad na asteroid na maaaring magdulot ng banta sa Earth.

Sa susunod na yugto ng misyon, dadalhin ng OSIRIS-REx team ang sample ng Bennu gamit ang hindi pa nabuksang canister sa pamamagitan ng sasakyang panghimpapawid patungo sa Johnson Space Center ng NASA na matatagpuan sa Houston, Texas. Sa gitna, maingat na susuriin at titimbangin ng mga siyentipiko ang sample, gagawa ng imbentaryo ng mga bato at alikabok, at ipamahagi ang mga bahagi ng Bennu sa mga siyentipiko sa buong mundo.

Ang paglalakbay ng OSIRIS-REx spacecraft ay nagsasangkot ng pagtawid sa bilyun-bilyong milya upang marating ang Bennu at bumalik. Ang sample na kapsula ay inilabas patungo sa kapaligiran ng Earth habang nakaposisyon sa humigit-kumulang 102,000 kilometro ang layo. Pumasok ito sa atmospera ng Earth sa baybayin ng California, na nag-deploy ng dalawang parachute upang patatagin at bawasan ang bilis nito. Dahan-dahang dumampi ang kapsula sa bilis na 11 mph.

Upang matiyak ang kadalisayan ng sample, ang kapsula ay agad na dinala sa isang pansamantalang malinis na silid na itinatag sa loob ng isang hangar sa hanay ng pagsasanay. Patuloy itong binibigyan ng nitrogen upang maiwasan ang kontaminasyon mula sa mga terrestrial substance. Ang maselang pansin na ito sa pagpapanatili ng kadalisayan ng sample ay mahalaga para sa siyentipikong pagsusuri.

Ang mga sample na nakolekta mula sa Bennu ay magiging napakahalagang mapagkukunan para sa mga siyentipiko sa buong mundo. Papaganahin nila ang mga pambihirang pagtuklas na may kaugnayan sa pagbuo ng planeta, mga pinagmulan ng mga organikong compound, ang pagkakaroon ng tubig, at ang kanilang kahalagahan sa paglitaw ng buhay sa Earth. Bukod dito, ang misyong ito ay mag-aambag sa ating kaalaman sa mga potensyal na mapanganib na asteroid, sa huli ay tinitiyak ang kaligtasan at kagalingan ng sangkatauhan.

Pinagmumulan:

– IANS