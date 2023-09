Paglalahad ng Hindi Inaasahang: Mga Nakakagulat na Pagtuklas ng OSIRIS-REx sa Asteroid Bennu

By

Ang OSIRIS-REx, ang ikatlong misyon sa kasaysayan upang mangolekta ng sample mula sa isang asteroid, ay nagbigay sa mga siyentipiko ng hindi kapani-paniwalang mga insight sa mahiwagang mundo ng mga bato sa kalawakan. Ang dalawang taong paglalakbay ng spacecraft sa paligid ng asteroid Bennu ay nagsiwalat ng nakakagulat na pagkakaiba-iba at pagiging kumplikado ng mga celestial na katawan na ito.

Bago ang OSIRIS-REx, dalawang iba pang misyon, Hayabusa 1 at NEAR-Shoemaker, ay nag-aral ng mga asteroid nang detalyado. Gayunpaman, ang Hayabusa 1 ang unang nagkumpirma ng pagkakaroon ng "mga rubble piles," mga conglomerations ng boulders, buhangin, at graba na pinagsasama-sama ng mahinang gravitational forces.

Noong una nang naobserbahan ng mga siyentipiko si Bennu mula sa mga teleskopyo, inaasahan nila na ito ay katulad ng asteroid na Itokawa. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsusuri, natuklasan ng OSIRIS-REx ang isang mabatong tanawin na hindi katulad ng anumang nakita nila dati. Ang buhaghag at kakaibang hugis na mga bato sa ibabaw ng Bennu ay hinamon ang kanilang mga naunang pagpapalagay tungkol sa komposisyon at istraktura ng mga batong ito sa kalawakan.

Napagtanto ng mga mananaliksik na ang mga buhaghag na batong ito ay lubos na sumisipsip, na kumikilos tulad ng isang crumple zone sa isang kotse sa panahon ng mga impact. Pinoprotektahan nila ang ibabaw ng asteroid sa pamamagitan ng pagsipsip ng enerhiya mula sa mas maliliit na katawan na naapektuhan, na nagreresulta sa mas kaunting mga crater kaysa sa inaasahan.

Ang OSIRIS-REx ay gumawa din ng isang makabuluhang pagtuklas tungkol sa density ng layer ng ibabaw ng Bennu. Sa panahon ng pagtatangka sa pagkolekta ng sample, ang spacecraft ay lumubog nang malalim sa ibabaw, na nagpapakita na ang layer ng ibabaw ay may mas mababang density kaysa sa iba pang bahagi ng asteroid.

Ang diskarte ng misyon sa pagkolekta ng sample, naiiba sa mga nakaraang misyon, ay nagbigay ng napakahalagang mga insight. Ang mga hindi inaasahang tugon ng surface ni Bennu sa touchdown ng spacecraft ay nagpagulo sa mga siyentipiko, na nag-iwan sa kanila ng higit pang mga katanungan upang tuklasin.

Sa pangkalahatan, ang mga natuklasan ng OSIRIS-REx ay hinamon ang mga nakaraang pagpapalagay at pinalawak ang aming pag-unawa sa mga asteroid at ang kanilang magkakaibang kalikasan. Ang mga pagtuklas na ito ay mag-aambag sa hinaharap na mga misyon ng asteroid at magpapahusay sa ating kaalaman sa kasaysayan ng solar system.

